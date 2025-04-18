https://ria.ru/20250418/gd-2012145513.html

В ГД попросили защитить граждан от представителей несуществующих профессий

В ГД попросили защитить граждан от представителей несуществующих профессий - РИА Новости, 18.04.2025

В ГД попросили защитить граждан от представителей несуществующих профессий

Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в Минтруда РФ с просьбой отразить позицию министерства, как защитить граждан от... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:42:00+03:00

2025-04-18T17:42:00+03:00

2025-04-18T17:42:00+03:00

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татьяна буцкая

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в Минтруда РФ с просьбой отразить позицию министерства, как защитить граждан от опасности, возникающей при обращении к специалистам, которые не являются таковыми "по причине отсутствия профессии", документ есть в распоряжении РИА Новости. "Уважаемый Антон Олегович (Котяков - глава Минтруда), прошу Вас отразить позицию министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по следующему вопросу: как нам защитить граждан от опасности, возникающей при обращении к специалистам, которые не являются таковыми не по причине отсутствия документов, подтверждающих их квалификацию, а по причине отсутствия профессии", - сказано в документе. В нем отмечается, что сейчас в России остается проблема деятельности физлиц и юрлиц, которая не отвечает законодательным требованиям и установленным профессиональным стандартам. "Так называемые доулы, консультанты по грудному вскармливанию, консультанты по сну ребенка, нутрициологи и т.д. осуществляют комплекс действий, непосредственно влияющих на жизнь, здоровье и благополучие граждан, не имея надлежащего лицензирования и законодательного закрепления своих обязанностей в отношении населения", - сказано в обращении. По словам Буцкой, такая практика создает угрозы и потенциальные нарушения фундаментальных прав и свобод гражданина, в том числе, право на охрану здоровья и медпомощь. "Сложность данной ситуации в том, что профессии не существует, а значит и не существует профстандартов, нет требования к образованию, нет стандарта оказания услуги и ответственности за ее некачественное исполнение", - заключила она.

https://ria.ru/20250102/gosduma-1992281151.html

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россия, татьяна буцкая, госдума рф, общество