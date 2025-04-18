https://ria.ru/20250418/gaza-2012151723.html

Газа находится на грани коллапса, заявили 12 гуманитарных организаций

Газа находится на грани коллапса, заявили 12 гуманитарных организаций - РИА Новости, 18.04.2025

Газа находится на грани коллапса, заявили 12 гуманитарных организаций

Система жизненно необходимой для жителей палестинского сектора Газа гуманитарной помощи находится на грани полного коллапса, заявили в четверг 12 глав... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:01:00+03:00

2025-04-18T18:01:00+03:00

2025-04-18T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Система жизненно необходимой для жителей палестинского сектора Газа гуманитарной помощи находится на грани полного коллапса, заявили в четверг 12 глав гуманитарных организаций. "Это один из худших гуманитарных провалов нашего поколения. Каждый человек в Газе зависит от гуманитарной помощи, чтобы выжить. Этот спасательный круг был полностью отрезан с тех пор, как 2 марта Израиль ввел блокаду всех поставок помощи", - говорится в совместном заявлении 12 глав гуманитарных организаций, опубликованном на сайте гуманитарной неправительственной организации "Норвежский совет по делам беженцев" (NRC). Исследование, в котором приняли участие 43 международные и палестинские гуманитарные организации, показало, что почти все из них - 95% - были вынуждены приостановить или резко сократить услуги с момента окончания режима прекращения огня 18 марта. "Мы призываем к защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая больницы, школы и убежища, а также к немедленному восстановлению основных услуг - водоснабжения, электроснабжения и санитарии, как того требует международное право", - добавляется в заявлении. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250417/zhiteli-2011792864.html

https://ria.ru/20250416/gaza-2011639802.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году