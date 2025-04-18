https://ria.ru/20250418/garvard-2012111453.html
WSJ: администрация Трампа запросила у Гарварда данные о пожертвованиях
WSJ: администрация Трампа запросила у Гарварда данные о пожертвованиях - РИА Новости, 18.04.2025
WSJ: администрация Трампа запросила у Гарварда данные о пожертвованиях
Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Гарвардского университета сведения обо всех зарубежных пожертвованиях, грантах и контрактах за... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:21:00+03:00
2025-04-18T16:21:00+03:00
2025-04-18T16:56:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Гарвардского университета сведения обо всех зарубежных пожертвованиях, грантах и контрактах за последние десять лет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо министерства образования США. "Сегодняшний запрос — это первый шаг администрации Трампа, чтобы убедиться, что Гарвард не находится под влиянием иностранных структур и не действует в их интересах", — заявила в письме министр образования Линда Макмэхон, слова которой приводит газета. В письме, адресованном президенту Гарварда Алану Гарберу, говорится, что университет предоставил "неполные и недостоверные" сведения о финансировании за 2014–2019 годы. При этом никаких доказательств возможного иностранного влияния минобразования не привело, отмечает издание. В ответ на запрос Гарвард заявил, что регулярно направляет подобные отчеты и выполняет все требования закона, пишет Wall Street Journal. "Наши отчеты включают информацию о пожертвованиях и контрактах от иностранных источников на сумму более 250 тысяч долларов в год, включая программы обучения, тренинги и публикации", — подчеркнули в университете. Как напоминает газета, согласно федеральному закону, американские вузы обязаны дважды в год отчитываться обо всех пожертвованиях и контрактах от иностранных источников на сумму свыше 250 тысяч долларов. Кроме того, администрация в этом письме также потребовала от Гарварда предоставить список всех сторон, участвовавших в зарубежном финансировании, а также все письма, сообщения и договоры с иностранными правительствами и гражданами. Также минобразования запрашивает сведения об иностранных студентах, отчисленных с 2016 года, включая данные их электронной почты. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html
https://ria.ru/20250415/garvard-2011432532.html
https://ria.ru/20250401/garvard-2008544080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
WSJ: администрация Трампа запросила у Гарварда данные о пожертвованиях
WSJ: Белый дом требует от Гарварда раскрыть иностранное финансирование за 10 лет
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Гарвардского университета сведения обо всех зарубежных пожертвованиях, грантах и контрактах за последние десять лет, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на письмо министерства образования США.
"Сегодняшний запрос — это первый шаг администрации Трампа
, чтобы убедиться, что Гарвард не находится под влиянием иностранных структур и не действует в их интересах", — заявила в письме министр образования Линда Макмэхон, слова которой приводит газета.
В письме, адресованном президенту Гарварда Алану Гарберу, говорится, что университет предоставил "неполные и недостоверные" сведения о финансировании за 2014–2019 годы. При этом никаких доказательств возможного иностранного влияния минобразования не привело, отмечает издание.
В ответ на запрос Гарвард заявил, что регулярно направляет подобные отчеты и выполняет все требования закона, пишет Wall Street Journal.
"Наши отчеты включают информацию о пожертвованиях и контрактах от иностранных источников на сумму более 250 тысяч долларов в год, включая программы обучения, тренинги и публикации", — подчеркнули в университете.
Как напоминает газета, согласно федеральному закону, американские вузы обязаны дважды в год отчитываться обо всех пожертвованиях и контрактах от иностранных источников на сумму свыше 250 тысяч долларов.
Кроме того, администрация в этом письме также потребовала от Гарварда предоставить список всех сторон, участвовавших в зарубежном финансировании, а также все письма, сообщения и договоры с иностранными правительствами и гражданами. Также минобразования запрашивает сведения об иностранных студентах, отчисленных с 2016 года, включая данные их электронной почты.
Ранее министерство образования США
сообщило, что лишает Гарвардский университет
госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.