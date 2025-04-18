https://ria.ru/20250418/fsb-2011933796.html

ФСБ раскрыла новые факты использования советских подростков гитлеровцами

ФСБ раскрыла новые факты использования советских подростков гитлеровцами - РИА Новости, 18.04.2025

ФСБ раскрыла новые факты использования советских подростков гитлеровцами

Федеральная служба безопасности России обнародовала новые факты использования советских подростков гитлеровцами в военных целях в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:28:00+03:00

2025-04-18T00:28:00+03:00

2025-04-18T00:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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иосиф сталин (джугашвили)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнародовала новые факты использования советских подростков гитлеровцами в военных целях в годы Великой Отечественной войны. Данные об этом, собранные советской военной контрразведкой "Смерш", содержатся в рассекреченных архивных документах, опубликованных ФСБ к 82-летию со дня создания "Смерша". Управления контрразведки "Смерш" фронтов предоставляли военным советам фронтов десятидневные сводки о проделанной работе. Например, 24 февраля 1944 года начальник УКР "Смерш" 4-го Украинского фронта Николай Ковальчук направил декадную сводку о результатах работы военных контрразведчиков фронта. В сводках в первую очередь сообщались сведения по борьбе с германской военной разведкой абвером. Агентура из детского лагеря Как следует из документа, абвер активно использовал для разведки подростков, проживавших на временно оккупированной территории. "В связи с наступлением частей армии в районе Никопольского плацдарма, был проведен ряд мер по задержанию и проверке сомнительных лиц, проживавших в населенных пунктах, ранее занятых немцами. В результате этих мер установлено, что в селе Б. Белозерка находился при немцах детский лагерь, в котором было до 150 человек подростков", - сообщал Ковальчук. По его словам, "в числе задержанных арестован и разоблачен агент германской военной разведки Исаченко Максим Иванович, 1928 года рождения". "Как показал Исаченко, он в 1941 году в период оккупации немцами города Макеевка, вместе с другими подростками, был направлен в детский лагерь в селе Б. Белозерка. В этом лагере с подростками проводились занятия по строевой подготовке, изучению материальной части оружия, а также изучали методы военно-разведывательной работы. В момент боев за город Мелитополь из этого лагеря в тыл частей Красной армии немцами были переброшены 4 подростка с заданиями военно-разведывательного характера", - сообщал начальник УКР "Смерш" 4-го Украинского фронта. Что касается использования гитлеровцами детей для диверсий, то эта тема стала известной в обществе в 2000-х годах после выхода в России художественного фильма "Сволочи". По сюжету, в годы войны в некоей детской диверсионной школе, созданной НКВД СССР в Алма-Ате из беспризорников и трудных подростков с уголовным прошлым, готовили смертников. Фильм тогда вызвал большой резонанс, ФСБ выступила с официальным опровержением фактов, положенных в основу ленты. А историки спецслужб, используя рассекреченные к тому времени архивные документы ФСБ, убедительно доказали, что Советский Союз, в отличие от гитлеровской Германии, никогда не готовил детей для разведки и диверсий. "Смерть шпионам!" Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР было создано совершенно секретным постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года. Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!". "Смерш" подчинялся непосредственно Наркому обороны СССР Иосифу Сталину. Начальником "Смерша" был назначен комиссар государственной безопасности 2-го ранга Виктор Абакумов. К основным задачам органов "Смерша" относились борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной армии; борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной армии; принятие необходимых агентурно-оперативных и иных (через командование) мер к созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта с тем, чтобы сделать линию фронта непроницаемой для шпионских и антисоветских элементов; борьба с предательством и изменой родине в частях и учреждениях Красной армии (переход на сторону противника, укрывательство шпионов и вообще содействие работе последних); борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах; проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника; выполнение специальных заданий Народного комиссара обороны СССР. Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, также участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Военные контрразведчики воевали вместе с военнослужащими Красной армии, с ними шли в атаки и погибали. Количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

https://ria.ru/20250418/fsb-2011932762.html

https://ria.ru/20250320/fsb-2006087637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ссср, россия, германия, иосиф сталин (джугашвили), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне