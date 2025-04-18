https://ria.ru/20250418/fsb-2011932762.html

ФСБ опубликовала новые документы о работе контрразведки "Смерш"

ФСБ опубликовала новые документы о работе контрразведки "Смерш" - РИА Новости, 18.04.2025

ФСБ опубликовала новые документы о работе контрразведки "Смерш"

Федеральная служба безопасности России в канун 82-й годовщины создания легендарной советской военной контрразведки "Смерш" опубликовала новые рассекреченные... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:18:00+03:00

2025-04-18T00:18:00+03:00

2025-04-18T00:18:00+03:00

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иосиф сталин (джугашвили)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России в канун 82-й годовщины создания легендарной советской военной контрразведки "Смерш" опубликовала новые рассекреченные архивные документы о деятельности ее сотрудников в годы Великой Отечественной войны. Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР было создано совершенно секретным постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года. Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!". "Смерш" подчинялся непосредственно Наркому обороны СССР Иосифу Сталину. Начальником "Смерша" был назначен комиссар государственной безопасности 2-го ранга Виктор Абакумов. "Повседневную деятельность сотрудников контрразведки "Смерш" фронтов, армий, корпусов и дивизий ярко иллюстрируют отчетные документы, направляемые в Наркомат обороны СССР и Военным советам фронтов", - подчеркивает ФСБ. Особенности действий противника Шестнадцатого декабря 1943 года начальник Управления контрразведки (УКР) "Смерш" 4-го Украинского фронта генерал-майор Николай Ковальчук направил заместителю наркома обороны маршалу Александру Василевскому докладную записку о работе контрразведчиков фронта в ноябре 1943 года. Документ раскрывает основные направления деятельности военных контрразведчиков в годы войны: "в ноябре 1943 года следственную работу направляли на дальнейшее усиление розыска агентуры немецкой военной разведки, перебрасываемой через линию фронта, оставленной на освобожденной территории при отступлении немецко-фашистских войск и проникшей на службу в Красную армию, на выявление деятельности контрразведывательных органов противника, их официальных работников и агентуры, а также на очищение Красной армии и гражданского населения в районах дислокации войск от активного пособнического, предательского и националистического элемента". В документе также выделяются характерные особенности, формы и методы деятельности спецслужб противника осенью 1943 года. "Особенным является, что если при отступлении немецко-фашистских войск разведка противника свою агентуру оставляла, главным образом, в одиночном порядке, то через линию фронта таковая перебрасывается преимущественно небольшими группами. Переброска агентуры через линию фронта группами имела цель прикрывать связь перебрасываемых с немецкой разведкой как добровольным переходом на сторону частей Красной армии", - писал Ковальчук. С началом активных наступательных действий на фронтах в 1943 году противник усилил заброску в прифронтовую полосу и советский тыл диверсионно-подрывных групп. "По ряду проведенных дел установлено, что немецкая военная разведка за последнее время активизировала заброску в тыл наших войск парашютистов-диверсантов для проведения диверсионных актов на железно-дорожных объектах прифронтовых коммуникаций", - сообщал Ковальчук. Одновременно с борьбой со спецслужбами противника органы "смершевцы" организовывали работу по розыску военных преступников и пособников оккупантов, виновных в совершении массовых убийств мирного населения на временно оккупированной территории Советского Союза. "В производстве УКР "Смерш" фронта имеется дело по обвинению 14-ти человек сотрудников и агентов отдела гестапо "СД" по городу Мелитополю… Из материалов следствия по этому делу установлено, что немецко-фашистские захватчики в период временной оккупации города Мелитополя проводили в городе массовое уничтожение мирных советских граждан – женщин, стариков и детей, зверски мучали и истребляли их в застенках "СД", тысячи юношей и девушек угоняли в рабство в Германию. В результате проводимой документации фашистских злодеяний на месте расстрелов советских людей в противотанковом рву в районе сел: Вознесенка, Константиновка, Пески, в пригороде Круча обнаружено до 14-ти тысяч расстрелянных и замученных советских людей. Следствие по делу продолжаем, обвиняемые будут преданы военно-полевому суду", - указывал Ковальчук. Справедливое возмездие палачам Управления контрразведки "Смерш" фронтов также предоставляли военным советам фронтов десятидневные сводки о проделанной работе. В декадных сводках также находили свое отражение аресты агентуры контрразведывательных и карательных органов противника, борьба с изменой Родине, дезертирством, аресты германских военнослужащих за преступления против мирных жителей и другое. Так, 24 февраля 1944 года Ковальчук сообщал военному совету 4-го Украинского фронта, что "смершевцы" арестовали и разоблачили военнослужащих немецкой армии, "творивших злодеяния над советскими людьми на территории, ранее оккупированной противником". В их числе были Генрих Пруин, Георгардт Хинш и Якоб Кастнер. "Все указанные лица, находясь на службе в 14-й роте 207-го полка 97-й егерской дивизии были взяты 31 января с.г. нашими частями в плен. Пруин, Хинш и Кастер были опознаны местными жителями с. Зеленая-2 и изобличены в том, что они расстреляли местных жителей Федоряк В., Пономаренко С. и Родина К. за их отказ ехать в Германию", - отмечал Ковальчук. "По приговору военно-полевого суда Пруин, Хинш и Кастер повешены", - подчеркивал он. Также были арестованы Юзеф Памгартнер и Эмиль Генрихс. "Памгартнер и Генрихс, служа в 207 пехотном полку 97 пехотной дивизии, казнили и насиловали мирных советских людей, грабили их имущество и поджигали дома, под силой оружия отправляли советскую молодежь на каторгу в Германию... Военно-полевой суд приговорил Памгартнер и Генрихс к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение", - сообщалось в документе. По указу Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников" лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью. Тот указ, как и постановление о создании "Смерша", был подписан 19 апреля 1943 года. Четкая работа "Смерша" К основным задачам органов "Смерша" относились борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной армии; борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной армии; принятие необходимых агентурно-оперативных и иных (через командование) мер к созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта с тем, чтобы сделать линию фронта непроницаемой для шпионских и антисоветских элементов; борьба с предательством и изменой родине в частях и учреждениях Красной армии (переход на сторону противника, укрывательство шпионов и вообще содействие работе последних); борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах; проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника; выполнение специальных заданий Народного комиссара обороны СССР. Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, также участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Военные контрразведчики воевали вместе с военнослужащими Красной армии, с ними шли в атаки и погибали. Количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.

https://ria.ru/20241104/kuznetsov-1981743583.html

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https://ria.ru/20241122/fsb-1985220896.html

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https://ria.ru/20240624/smersh-1954946096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ссср, германия, мелитополь, иосиф сталин (джугашвили), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне