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Французские военные уничтожили запущенный из Йемена БПЛА в Красном море
Французские военные уничтожили запущенный из Йемена БПЛА в Красном море - РИА Новости, 18.04.2025
Французские военные уничтожили запущенный из Йемена БПЛА в Красном море
Французский фрегат уничтожил в Красном море беспилотник, запущенный из Йемена, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:27:00+03:00
2025-04-18T01:27:00+03:00
2025-04-18T01:27:00+03:00
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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Французский фрегат уничтожил в Красном море беспилотник, запущенный из Йемена, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X. "Уничтожение французским фрегатом в Красном море дрона, запущенного из Йемена. Наши вооруженные силы продолжают выполнять свои обязательства по гарантированию свободы судоходства", - написал он, прикрепив к сообщению изображение взрыва при поражении цели. При этом министр не привел никаких подробностей и не сообщил, когда это произошло.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, красное море, йемен, себастьян лекорню, минобороны франции
В мире, Космос - РИА Наука, Красное море, Йемен, Себастьян Лекорню, Минобороны Франции
Французские военные уничтожили запущенный из Йемена БПЛА в Красном море
Лекорню: французский фрегат уничтожил запущенный из Йемена БПЛА