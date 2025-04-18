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Французские военные уничтожили запущенный из Йемена БПЛА в Красном море - РИА Новости, 18.04.2025
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01:27 18.04.2025
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Французские военные уничтожили запущенный из Йемена БПЛА в Красном море
Французские военные уничтожили запущенный из Йемена БПЛА в Красном море - РИА Новости, 18.04.2025
Французские военные уничтожили запущенный из Йемена БПЛА в Красном море
Французский фрегат уничтожил в Красном море беспилотник, запущенный из Йемена, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:27:00+03:00
2025-04-18T01:27:00+03:00
в мире
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красное море
йемен
себастьян лекорню
минобороны франции
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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Французский фрегат уничтожил в Красном море беспилотник, запущенный из Йемена, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X. "Уничтожение французским фрегатом в Красном море дрона, запущенного из Йемена. Наши вооруженные силы продолжают выполнять свои обязательства по гарантированию свободы судоходства", - написал он, прикрепив к сообщению изображение взрыва при поражении цели. При этом министр не привел никаких подробностей и не сообщил, когда это произошло.
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в мире, космос - риа наука, красное море, йемен, себастьян лекорню, минобороны франции
В мире, Космос - РИА Наука, Красное море, Йемен, Себастьян Лекорню, Минобороны Франции
Французские военные уничтожили запущенный из Йемена БПЛА в Красном море

Лекорню: французский фрегат уничтожил запущенный из Йемена БПЛА

© Фото : Jean-Michel RocheФранцузский фрегат
Французский фрегат - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Jean-Michel Roche
Французский фрегат. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Французский фрегат уничтожил в Красном море беспилотник, запущенный из Йемена, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X.
"Уничтожение французским фрегатом в Красном море дрона, запущенного из Йемена. Наши вооруженные силы продолжают выполнять свои обязательства по гарантированию свободы судоходства", - написал он, прикрепив к сообщению изображение взрыва при поражении цели.
При этом министр не привел никаких подробностей и не сообщил, когда это произошло.
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В миреКосмос - РИА НаукаКрасное мореЙеменСебастьян ЛекорнюМинобороны Франции
 
 
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