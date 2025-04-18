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Французские военные уничтожили запущенный из Йемена БПЛА в Красном море

Французские военные уничтожили запущенный из Йемена БПЛА в Красном море - РИА Новости, 18.04.2025

Французские военные уничтожили запущенный из Йемена БПЛА в Красном море

Французский фрегат уничтожил в Красном море беспилотник, запущенный из Йемена, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T01:27:00+03:00

2025-04-18T01:27:00+03:00

2025-04-18T01:27:00+03:00

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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Французский фрегат уничтожил в Красном море беспилотник, запущенный из Йемена, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X. "Уничтожение французским фрегатом в Красном море дрона, запущенного из Йемена. Наши вооруженные силы продолжают выполнять свои обязательства по гарантированию свободы судоходства", - написал он, прикрепив к сообщению изображение взрыва при поражении цели. При этом министр не привел никаких подробностей и не сообщил, когда это произошло.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, красное море, йемен, себастьян лекорню, минобороны франции