https://ria.ru/20250418/frantsiya-2011936526.html

Глава МИД Франции заявил, что поедет в Киев 9 мая

Глава МИД Франции заявил, что поедет в Киев 9 мая - РИА Новости, 18.04.2025

Глава МИД Франции заявил, что поедет в Киев 9 мая

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что направится с визитом в Киев 9 мая. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T01:14:00+03:00

2025-04-18T01:14:00+03:00

2025-04-18T01:14:00+03:00

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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что направится с визитом в Киев 9 мая. "Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду", - сказал он в эфире телеканала LCI. При этом Барро напомнил, что в этом году 9 мая отмечается "еще один важный момент" в истории Франции и всей Европы, а именно исполняется 75 лет плану Шумана, предполагавшему объединение ряда отраслей промышленности Франции и ФРГ. В результате было создано Европейское объединение угля и стали, что положило начало процессу евроинтеграции. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес РФ и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение Зеленского позвать лидеров ЕС в Киев 9 мая "театром абсурда". Зеленский при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.

https://ria.ru/20250417/kallas-2011762063.html

https://ria.ru/20250415/kreml-2011349975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, франция, украина, жан-ноэль барро, андрей сибига, мария захарова, politico, евросоюз