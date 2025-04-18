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Глава МИД Франции заявил, что поедет в Киев 9 мая - РИА Новости, 18.04.2025
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01:14 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/frantsiya-2011936526.html
Глава МИД Франции заявил, что поедет в Киев 9 мая
Глава МИД Франции заявил, что поедет в Киев 9 мая - РИА Новости, 18.04.2025
Глава МИД Франции заявил, что поедет в Киев 9 мая
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что направится с визитом в Киев 9 мая. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:14:00+03:00
2025-04-18T01:14:00+03:00
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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что направится с визитом в Киев 9 мая. "Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду", - сказал он в эфире телеканала LCI. При этом Барро напомнил, что в этом году 9 мая отмечается "еще один важный момент" в истории Франции и всей Европы, а именно исполняется 75 лет плану Шумана, предполагавшему объединение ряда отраслей промышленности Франции и ФРГ. В результате было создано Европейское объединение угля и стали, что положило начало процессу евроинтеграции. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес РФ и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение Зеленского позвать лидеров ЕС в Киев 9 мая "театром абсурда". Зеленский при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
https://ria.ru/20250417/kallas-2011762063.html
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в мире, киев, франция, украина, жан-ноэль барро, андрей сибига, мария захарова, politico, евросоюз
В мире, Киев, Франция, Украина, Жан-Ноэль Барро, Андрей Сибига, Мария Захарова, Politico, Евросоюз
Глава МИД Франции заявил, что поедет в Киев 9 мая

Глава МИД Франции Барро заявил, что направится с визитом в Киев 9 мая

© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что направится с визитом в Киев 9 мая.
"Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду", - сказал он в эфире телеканала LCI.
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Вчера, 11:06
При этом Барро напомнил, что в этом году 9 мая отмечается "еще один важный момент" в истории Франции и всей Европы, а именно исполняется 75 лет плану Шумана, предполагавшему объединение ряда отраслей промышленности Франции и ФРГ. В результате было создано Европейское объединение угля и стали, что положило начало процессу евроинтеграции.
Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес РФ и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение Зеленского позвать лидеров ЕС в Киев 9 мая "театром абсурда".
Зеленский при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
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В миреКиевФранцияУкраинаЖан-Ноэль БарроАндрей СибигаМария ЗахароваPoliticoЕвросоюз
 
 
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