https://ria.ru/20250418/ford-2012198205.html

Ford приостановил поставки в Китай, пишут WSJ

Ford приостановил поставки в Китай, пишут WSJ - РИА Новости, 18.04.2025

Ford приостановил поставки в Китай, пишут WSJ

Американский автопроизводитель Ford приостановил поставки ряда своих моделей в Китай на фоне высоких пошлин, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T22:30:00+03:00

2025-04-18T22:30:00+03:00

2025-04-18T23:27:00+03:00

кишинев

китай

сша

дональд трамп

ford motor

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американский автопроизводитель Ford приостановил поставки ряда своих моделей в Китай на фоне высоких пошлин, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом."Ford Motor прекратила поставки дорогих пикапов, внедорожников и спорткаров в Китай, чтобы избежать пошлин, которые резко выросли за последние недели", - пишет издание.Отмечается, что из-за ответных мер Китая на поднятие американских импортных пошлин сборы на ввоз автомобилей Ford в КНР подскочили до 150%, сообщили изданию источники.Газета пишет, что Ford также экспортирует в Китай двигатели и коробки передач, эти поставки продолжились.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250417/svyazi-2011735379.html

кишинев

китай

сша

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кишинев, китай, сша, дональд трамп, ford motor, введение трампом пошлин на импорт, в мире