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Ford приостановил поставки в Китай, пишут WSJ - РИА Новости, 18.04.2025
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22:30 18.04.2025 (обновлено: 23:27 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ford-2012198205.html
Ford приостановил поставки в Китай, пишут WSJ
Ford приостановил поставки в Китай, пишут WSJ - РИА Новости, 18.04.2025
Ford приостановил поставки в Китай, пишут WSJ
Американский автопроизводитель Ford приостановил поставки ряда своих моделей в Китай на фоне высоких пошлин, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T22:30:00+03:00
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кишинев
китай
сша
дональд трамп
ford motor
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американский автопроизводитель Ford приостановил поставки ряда своих моделей в Китай на фоне высоких пошлин, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом."Ford Motor прекратила поставки дорогих пикапов, внедорожников и спорткаров в Китай, чтобы избежать пошлин, которые резко выросли за последние недели", - пишет издание.Отмечается, что из-за ответных мер Китая на поднятие американских импортных пошлин сборы на ввоз автомобилей Ford в КНР подскочили до 150%, сообщили изданию источники.Газета пишет, что Ford также экспортирует в Китай двигатели и коробки передач, эти поставки продолжились.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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кишинев, китай, сша, дональд трамп, ford motor, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Кишинев, Китай, США, Дональд Трамп, Ford Motor, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Ford приостановил поставки в Китай, пишут WSJ

WSJ: Ford приостановил поставки ряда моделей в Китай из-за высоких пошлин

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип американской автомобилестроительной компании Ford
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип американской автомобилестроительной компании Ford. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Американский автопроизводитель Ford приостановил поставки ряда своих моделей в Китай на фоне высоких пошлин, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
"Ford Motor прекратила поставки дорогих пикапов, внедорожников и спорткаров в Китай, чтобы избежать пошлин, которые резко выросли за последние недели", - пишет издание.
Отмечается, что из-за ответных мер Китая на поднятие американских импортных пошлин сборы на ввоз автомобилей Ford в КНР подскочили до 150%, сообщили изданию источники.
Газета пишет, что Ford также экспортирует в Китай двигатели и коробки передач, эти поставки продолжились.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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