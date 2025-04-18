"Очень унизительно". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Макроном
Политик Филиппо: представители Трампа унизили Макрона на переговорах в Париже
© AP Photo / Ludovic MarinЭмманюэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже
© AP Photo / Ludovic Marin
Эмманюэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переговорщики от США унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — Прим.ред) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа..." — говорится в публикации.
"На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — Прим.ред) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа..." — говорится в публикации.
В четверг во Франции прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубиопроинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.
По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.