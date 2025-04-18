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"Очень унизительно". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Макроном - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/filippo-2012009889.html
"Очень унизительно". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Макроном
"Очень унизительно". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Макроном - РИА Новости, 18.04.2025
"Очень унизительно". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Макроном
Переговорщики от США унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "На самом... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:21:00+03:00
2025-04-18T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
эммануэль макрон
париж
сша
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переговорщики от США унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — Прим.ред) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа..." — говорится в публикации. В четверг во Франции прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубиопроинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах. По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250418/ukraina-2011964826.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, париж, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Париж, США
"Очень унизительно". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Макроном

Политик Филиппо: представители Трампа унизили Макрона на переговорах в Париже

© AP Photo / Ludovic MarinЭмманюэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже
Эмманюэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Эмманюэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переговорщики от США унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — Прим.ред) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа..." — говорится в публикации.
Встреча по вопросам Украины в Париже. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Bloomberg раскрыл, что сказали США об Украине на встрече в Париже
09:05
В четверг во Франции прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубиопроинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах.

По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияЭммануэль МакронПарижСША
 
 
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