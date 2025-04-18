https://ria.ru/20250418/filippo-2012009889.html

"Очень унизительно". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Макроном

"Очень унизительно". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Макроном - РИА Новости, 18.04.2025

"Очень унизительно". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Макроном

Переговорщики от США унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "На самом... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:21:00+03:00

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2025-04-18T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переговорщики от США унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — Прим.ред) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа..." — говорится в публикации. В четверг во Франции прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубиопроинформировал главу МИД Сергея Лаврова об их результатах. По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250418/ukraina-2011964826.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, париж, сша