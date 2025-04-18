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В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию - РИА Новости, 18.04.2025
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01:03 18.04.2025 (обновлено: 01:49 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/feyki-2011936129.html
В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию
В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию - РИА Новости, 18.04.2025
В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию
Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:03:00+03:00
2025-04-18T01:49:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, реальные сроки получили 62 человека, чаще всего им назначались сроки от 5 до 8 лет колонии, еще 11 человек получили сроки от 8 до 10 лет. Двое, как отмечается в материалах, получили условные сроки, а восемь человек получили штрафы на общую сумму 7,75 миллиона рублей.
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общество, россия
Общество, Россия
В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию

Российские суда вынесли 82 приговора за фейки про армию в 2024 году

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике, реальные сроки получили 62 человека, чаще всего им назначались сроки от 5 до 8 лет колонии, еще 11 человек получили сроки от 8 до 10 лет. Двое, как отмечается в материалах, получили условные сроки, а восемь человек получили штрафы на общую сумму 7,75 миллиона рублей.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Суд в Москве заочно приговорил россиянина к 8,5 годам за фейки про армию
27 февраля, 01:14
 
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