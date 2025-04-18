https://ria.ru/20250418/feyki-2011936129.html

В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию

В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию - РИА Новости, 18.04.2025

В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию

Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T01:03:00+03:00

2025-04-18T01:03:00+03:00

2025-04-18T01:49:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, реальные сроки получили 62 человека, чаще всего им назначались сроки от 5 до 8 лет колонии, еще 11 человек получили сроки от 8 до 10 лет. Двое, как отмечается в материалах, получили условные сроки, а восемь человек получили штрафы на общую сумму 7,75 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250227/feyki-2001839049.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия