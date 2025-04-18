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В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию
В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию - РИА Новости, 18.04.2025
В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию
Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:03:00+03:00
2025-04-18T01:03:00+03:00
2025-04-18T01:49:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, реальные сроки получили 62 человека, чаще всего им назначались сроки от 5 до 8 лет колонии, еще 11 человек получили сроки от 8 до 10 лет. Двое, как отмечается в материалах, получили условные сроки, а восемь человек получили штрафы на общую сумму 7,75 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250227/feyki-2001839049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия
В России в 2024 году 62 человека получили реальные сроки за фейки про армию
Российские суда вынесли 82 приговора за фейки про армию в 2024 году
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Восемьдесят два человека были осуждены в 2024 году за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от 5 до 8 лет, сказано в материалах судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике, реальные сроки получили 62 человека, чаще всего им назначались сроки от 5 до 8 лет колонии, еще 11 человек получили сроки от 8 до 10 лет. Двое, как отмечается в материалах, получили условные сроки, а восемь человек получили штрафы на общую сумму 7,75 миллиона рублей.