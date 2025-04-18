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В Польше появилась первая женщина-пилот F-16 - РИА Новости, 18.04.2025
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11:12 18.04.2025 (обновлено: 11:24 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/f-16-2012006998.html
В Польше появилась первая женщина-пилот F-16
В Польше появилась первая женщина-пилот F-16 - РИА Новости, 18.04.2025
В Польше появилась первая женщина-пилот F-16
В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:12:00+03:00
2025-04-18T11:24:00+03:00
в мире
польша
сша
владислав косиняк-камыш
f-16
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Важная новость для наших военно-воздушных сил и всех вооруженных сил Польши — первая женщина стала пилотом F-16", - написал он в соцсети Х. По словам министра, офицер служит в 32-й тактической авиабазе в Ласке. "Она прошла обучение в США и теперь может пилотировать наши истребители", - добавил он. Как указал Косиняк-Камыш, "еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах". На вооружении ВВС Польши находятся 48 истребителей F-16.
https://ria.ru/20250311/f-16-2004363007.html
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в мире, польша, сша, владислав косиняк-камыш , f-16
В мире, Польша, США, Владислав Косиняк-Камыш , F-16
В Польше появилась первая женщина-пилот F-16

Первая женщина-пилот истребителя F-16 появилась в Польше

© Фото : Władysław Kosiniak-Kamysz/XФото, опубликованное министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом в соцсети X
Фото, опубликованное министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом в соцсети X - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Władysław Kosiniak-Kamysz/X
Фото, опубликованное министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом в соцсети X
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Важная новость для наших военно-воздушных сил и всех вооруженных сил Польши — первая женщина стала пилотом F-16", - написал он в соцсети Х.
По словам министра, офицер служит в 32-й тактической авиабазе в Ласке. "Она прошла обучение в США и теперь может пилотировать наши истребители", - добавил он.
Как указал Косиняк-Камыш, "еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах".
На вооружении ВВС Польши находятся 48 истребителей F-16.
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