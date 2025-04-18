https://ria.ru/20250418/f-16-2012006998.html

В Польше появилась первая женщина-пилот F-16

В Польше появилась первая женщина-пилот F-16 - РИА Новости, 18.04.2025

В Польше появилась первая женщина-пилот F-16

В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:12:00+03:00

2025-04-18T11:12:00+03:00

2025-04-18T11:24:00+03:00

в мире

польша

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владислав косиняк-камыш

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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. В Польше появилась первая женщина, которая пилотирует истребитель F-16, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Важная новость для наших военно-воздушных сил и всех вооруженных сил Польши — первая женщина стала пилотом F-16", - написал он в соцсети Х. По словам министра, офицер служит в 32-й тактической авиабазе в Ласке. "Она прошла обучение в США и теперь может пилотировать наши истребители", - добавил он. Как указал Косиняк-Камыш, "еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах". На вооружении ВВС Польши находятся 48 истребителей F-16.

https://ria.ru/20250311/f-16-2004363007.html

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в мире, польша, сша, владислав косиняк-камыш , f-16