https://ria.ru/20250418/evraev-2012165966.html

Евраев обсудил с главой Минпромторга развитие промышленности в регионе

Евраев обсудил с главой Минпромторга развитие промышленности в регионе - РИА Новости, 18.04.2025

Евраев обсудил с главой Минпромторга развитие промышленности в регионе

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым вопросы развития промышленности в регионе,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:49:00+03:00

2025-04-18T18:49:00+03:00

2025-04-18T18:49:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым вопросы развития промышленности в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства. Сообщается, что губернатор Михаил Евраев встретился в пятницу с прибывшим в регион главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым. "Промышленность Ярославской области демонстрирует положительную динамику: индекс обрабатывающих производств по итогам 2024 года составил 101,5%, за январь-февраль этого года - 106,7%. При этом обработка формирует четверть валового регионального продукта области", - цитирует министра пресс-служба областного правительства. Алиханов отметил, что положительный тренд присутствует также в части привлечения инвестиций в экономику Ярославской области - с 2022 года их совокупный объем составил 429,1 миллиарда рублей, за 2024 год произошел рост на 20%. Михаил Евраев рассказал, что в промышленном комплексе региона работает более 3,2 тысячи предприятий, 273 из них - крупные и средние. "Ярославская область вошла в число 25 ведущих регионов страны по индексу промышленного производства, также мы активно реализуем проекты импортозамещения, развиваем фармацевтическую промышленность, химическое производство, электротехнику. Рост по отдельным направлениям в 2025 году составил от 114 до 200%", - подчеркнул губернатор. По данным пресс-службы, во время визита Антон Алиханов, в частности, познакомился с перспективами развития РГАТУ, посетил ведущие предприятия Рыбинска: АО "Русская механика", ООО "Рыбинская верфь" и другие. Мероприятия проходят городе в рамках XI международного технологического форума "Инновации. Технологии. Производство". Также министр промышленности и торговли посетил ПАО "ОДК-Сатурн" и принял участие в церемонии награждения работников предприятия.

https://ria.ru/20250409/evraev-2010347504.html

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ярославская область

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ярославская область, михаил евраев