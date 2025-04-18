https://ria.ru/20250418/es-2012061886.html

Politico: ЕС не будет отменять авиационные санкции против России

Politico: ЕС не будет отменять авиационные санкции против России - РИА Новости, 18.04.2025

Politico: ЕС не будет отменять авиационные санкции против России

Европейский союз не намерен отменять авиационные санкции в отношении России, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника Европейской комиссии. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:48:00+03:00

2025-04-18T13:48:00+03:00

2025-04-18T13:48:00+03:00

россия

сша

украина

сергей лавров

евросоюз

аэрофлот

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/39/912333920_0:272:5216:3206_1920x0_80_0_0_6b6c58aea765040779ba16a05f0b947b.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Европейский союз не намерен отменять авиационные санкции в отношении России, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника Европейской комиссии. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения, ответа пока не последовало. "Во-первых, ЕС твердо стоит на своем в том, что касается России, в том числе по вопросу о запрете на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС", - приводит издание слова источника. Собеседник издания также указал на якобы "серьезные вопросы безопасности", связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний, поскольку, по его словам, "неизвестно, проводилось ли надлежащее техническое обслуживание российских воздушных операторов и служб воздушного движения в течение последних трех лет". Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250129/es-1996084612.html

https://ria.ru/20250411/lavrov-2010644641.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, сергей лавров, евросоюз, аэрофлот, в мире