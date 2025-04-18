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Politico: ЕС не будет отменять авиационные санкции против России - РИА Новости, 18.04.2025
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13:48 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/es-2012061886.html
Politico: ЕС не будет отменять авиационные санкции против России
Politico: ЕС не будет отменять авиационные санкции против России - РИА Новости, 18.04.2025
Politico: ЕС не будет отменять авиационные санкции против России
Европейский союз не намерен отменять авиационные санкции в отношении России, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника Европейской комиссии. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:48:00+03:00
2025-04-18T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Европейский союз не намерен отменять авиационные санкции в отношении России, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника Европейской комиссии. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения, ответа пока не последовало. "Во-первых, ЕС твердо стоит на своем в том, что касается России, в том числе по вопросу о запрете на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС", - приводит издание слова источника. Собеседник издания также указал на якобы "серьезные вопросы безопасности", связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний, поскольку, по его словам, "неизвестно, проводилось ли надлежащее техническое обслуживание российских воздушных операторов и служб воздушного движения в течение последних трех лет". Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250129/es-1996084612.html
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010644641.html
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россия, сша, украина, сергей лавров, евросоюз, аэрофлот, в мире
Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз, Аэрофлот, В мире
Politico: ЕС не будет отменять авиационные санкции против России

Politico: ЕС не намерен отменять авиационные санкции против России

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Fotolia / jorisvo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Европейский союз не намерен отменять авиационные санкции в отношении России, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника Европейской комиссии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения, ответа пока не последовало.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
ЕС предложил расширить санкции против российской авиации, пишет Bloomberg
29 января, 12:29
"Во-первых, ЕС твердо стоит на своем в том, что касается России, в том числе по вопросу о запрете на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС", - приводит издание слова источника.
Собеседник издания также указал на якобы "серьезные вопросы безопасности", связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний, поскольку, по его словам, "неизвестно, проводилось ли надлежащее техническое обслуживание российских воздушных операторов и служб воздушного движения в течение последних трех лет".
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций
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РоссияСШАУкраинаСергей ЛавровЕвросоюзАэрофлотВ мире
 
 
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