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Ливанский активист назвал задержание Маркелла оскорблением православных - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
21:55 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/episkop-2012202086.html
Ливанский активист назвал задержание Маркелла оскорблением православных
Ливанский активист назвал задержание Маркелла оскорблением православных - РИА Новости, 18.04.2025
Ливанский активист назвал задержание Маркелла оскорблением православных
Задержание архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в аэропорту Кишинева должно расцениваться как акт пренебрежения чувствами православных верующих во всем РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T21:55:00+03:00
2025-04-18T21:55:00+03:00
религия
молдавия
евгения гуцул
задержание архиепископа маркелла в молдавии
в мире
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БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Задержание архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в аэропорту Кишинева должно расцениваться как акт пренебрежения чувствами православных верующих во всем мире, заявил РИА Новости бывший глава ливанской православной партии "Эль-Машрик", активист ливанской православной конфессии Фади Дейри. В четверг власти Молдавии фактически не позволили Маркеллу - представителю Молдавской православной церкви - вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавского руководства нарушением вероисповедальной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент. "Мы были сильно неприятно удивлены этой новостью (действиями молдавских властей в отношении Маркелла - ред.). Это определенно диктаторские и фашистские действия. Ни у кого нет права лишать чувства радости у верующих… Подобное решение является оскорблением для всех верующих православных христиан", - сказал агентству Дейри. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012165284.html
https://ria.ru/20250418/moldavija-2012040688.html
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молдавия, евгения гуцул, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире
Религия, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, В мире
Ливанский активист назвал задержание Маркелла оскорблением православных

Экс-глава ливанской церкви Дейри назвал арест Маркелла оскорблением верующих

© Фото : православие.руЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : православие.ру
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Задержание архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в аэропорту Кишинева должно расцениваться как акт пренебрежения чувствами православных верующих во всем мире, заявил РИА Новости бывший глава ливанской православной партии "Эль-Машрик", активист ливанской православной конфессии Фади Дейри.
В четверг власти Молдавии фактически не позволили Маркеллу - представителю Молдавской православной церкви - вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавского руководства нарушением вероисповедальной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
Пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Маркелла - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла
Вчера, 18:46
"Мы были сильно неприятно удивлены этой новостью (действиями молдавских властей в отношении Маркелла - ред.). Это определенно диктаторские и фашистские действия. Ни у кого нет права лишать чувства радости у верующих… Подобное решение является оскорблением для всех верующих православных христиан", - сказал агентству Дейри.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа
Вчера, 12:38
 
РелигияМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание архиепископа Маркелла в МолдавииВ мире
 
 
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