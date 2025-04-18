Ливанский активист назвал задержание Маркелла оскорблением православных
Экс-глава ливанской церкви Дейри назвал арест Маркелла оскорблением верующих
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Задержание архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в аэропорту Кишинева должно расцениваться как акт пренебрежения чувствами православных верующих во всем мире, заявил РИА Новости бывший глава ливанской православной партии "Эль-Машрик", активист ливанской православной конфессии Фади Дейри.
В четверг власти Молдавии фактически не позволили Маркеллу - представителю Молдавской православной церкви - вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавского руководства нарушением вероисповедальной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
"Мы были сильно неприятно удивлены этой новостью (действиями молдавских властей в отношении Маркелла - ред.). Это определенно диктаторские и фашистские действия. Ни у кого нет права лишать чувства радости у верующих… Подобное решение является оскорблением для всех верующих православных христиан", - сказал агентству Дейри.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.