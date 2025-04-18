Архиепископа Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева
Молдавские правоохранители снова не дали Маркеллу вылететь за Благодатным огнем
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла во второй раз не выпустили в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости.
"Полиция забрала мой паспорт и вернула его только после взлета самолета", — сказал сам иерарх, отметив, что его беспричинно не выпустили из Молдавии.
Он выразил сожаление из-за действий сотрудников правоохранительных органов.
"Мне жалко этих парней, что они дают себя использовать. Они как пластилин — что хотят, то и делают с ними. Они орудие в руках пришедших к власти людей", — подчеркнул владыка.
По его словам, Благодатный огонь в Молдавию доставит другая группа священников.
Иерарх поблагодарил своих сторонников за поддержку и призвал держаться вместе.
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл — представитель Молдавской православной церкви, являющейся самоуправляемой частью РПЦ. Она объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) не раз выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Накануне молдавские власти также не позволили владыке отправиться в Израиль за Благодатным огнем: его подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.
Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.