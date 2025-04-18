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Архиепископа Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева

Архиепископа Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева - РИА Новости, 19.04.2025

Архиепископа Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева

Архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла во второй раз не выпустили в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня, передает корреспондент... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-18T21:38:00+03:00

2025-04-18T21:38:00+03:00

2025-04-19T02:43:00+03:00

израиль

в мире

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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла во второй раз не выпустили в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости."Полиция забрала мой паспорт и вернула его только после взлета самолета", — сказал сам иерарх, отметив, что его беспричинно не выпустили из Молдавии.Он выразил сожаление из-за действий сотрудников правоохранительных органов. "Мне жалко этих парней, что они дают себя использовать. Они как пластилин — что хотят, то и делают с ними. Они орудие в руках пришедших к власти людей", — подчеркнул владыка.По его словам, Благодатный огонь в Молдавию доставит другая группа священников.Иерарх поблагодарил своих сторонников за поддержку и призвал держаться вместе. Накануне молдавские власти также не позволили владыке отправиться в Израиль за Благодатным огнем: его подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.

https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html

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Владыка Маркелл об отказе выпускать его в Израиль Епископа Бельцкого и Фалештского Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева за Благодатным огнем, передает корреспондент РИА Новости 2025-04-18T21:38 true PT0M49S

Владыка Маркелл проходит процедуру пограничного и таможенного контроля Владыка Маркелл проходит процедуру пограничного и таможенного контроля в международном аэропорту Кишинева, передает корреспондент РИА Новости 2025-04-18T21:38 true PT0M05S

Пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Маркелла Активисты проводят пикет в аэропорту Кишинева в поддержку Маркелла, отправляющегося за Благодатным огнем, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-18T21:38 true PT0M06S

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