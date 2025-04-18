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Архиепископа Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева - РИА Новости, 19.04.2025
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21:38 18.04.2025 (обновлено: 02:43 19.04.2025)
https://ria.ru/20250418/episkop-2012200665.html
Архиепископа Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева
Архиепископа Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева - РИА Новости, 19.04.2025
Архиепископа Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева
Архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла во второй раз не выпустили в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня, передает корреспондент... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-18T21:38:00+03:00
2025-04-19T02:43:00+03:00
израиль
в мире
задержание архиепископа маркелла в молдавии
кишинев
евгения гуцул
россия
архиепископ бельцкий и фалештский маркелл
молдавия
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла во второй раз не выпустили в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости."Полиция забрала мой паспорт и вернула его только после взлета самолета", — сказал сам иерарх, отметив, что его беспричинно не выпустили из Молдавии.Он выразил сожаление из-за действий сотрудников правоохранительных органов. "Мне жалко этих парней, что они дают себя использовать. Они как пластилин — что хотят, то и делают с ними. Они орудие в руках пришедших к власти людей", — подчеркнул владыка.По его словам, Благодатный огонь в Молдавию доставит другая группа священников.Иерарх поблагодарил своих сторонников за поддержку и призвал держаться вместе. Накануне молдавские власти также не позволили владыке отправиться в Израиль за Благодатным огнем: его подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.
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Владыка Маркелл об отказе выпускать его в Израиль
Епископа Бельцкого и Фалештского Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева за Благодатным огнем, передает корреспондент РИА Новости
2025-04-18T21:38
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PT0M49S
Владыка Маркелл проходит процедуру пограничного и таможенного контроля
Владыка Маркелл проходит процедуру пограничного и таможенного контроля в международном аэропорту Кишинева, передает корреспондент РИА Новости
2025-04-18T21:38
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PT0M05S
Пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Маркелла
Активисты проводят пикет в аэропорту Кишинева в поддержку Маркелла, отправляющегося за Благодатным огнем, передает корреспондент РИА Новости.
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израиль, в мире, задержание архиепископа маркелла в молдавии, кишинев, евгения гуцул, россия, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, молдавия
Израиль, В мире, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, Кишинев, Евгения Гуцул, Россия, Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, Молдавия
Архиепископа Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева

Молдавские правоохранители снова не дали Маркеллу вылететь за Благодатным огнем

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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла во второй раз не выпустили в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости.
"Полиция забрала мой паспорт и вернула его только после взлета самолета", — сказал сам иерарх, отметив, что его беспричинно не выпустили из Молдавии.
Он выразил сожаление из-за действий сотрудников правоохранительных органов.
"Мне жалко этих парней, что они дают себя использовать. Они как пластилин — что хотят, то и делают с ними. Они орудие в руках пришедших к власти людей", — подчеркнул владыка.
По его словам, Благодатный огонь в Молдавию доставит другая группа священников.
Иерарх поблагодарил своих сторонников за поддержку и призвал держаться вместе.

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл — представитель Молдавской православной церкви, являющейся самоуправляемой частью РПЦ. Она объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) не раз выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.

Накануне молдавские власти также не позволили владыке отправиться в Израиль за Благодатным огнем: его подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.
Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока "Победа", общественники и политики, возвращающиеся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РПЦ: задержание архиепископа Маркелла нарушает религиозную свободу
Вчера, 13:50
 
ИзраильВ миреЗадержание архиепископа Маркелла в МолдавииКишиневЕвгения ГуцулРоссияАрхиепископ Бельцкий и Фалештский МаркеллМолдавия
 
 
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