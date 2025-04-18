https://ria.ru/20250418/episkop-2012192734.html

Водитель Маркелла сообщил о блокировке светофоров на пути в аэропорт

Водитель Маркелла сообщил о блокировке светофоров на пути в аэропорт - РИА Новости, 18.04.2025

Водитель Маркелла сообщил о блокировке светофоров на пути в аэропорт

Водитель архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла сообщил журналистам, что на пути их автомобиля в аэропорт светофоры переключались на красный и надолго... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T20:39:00+03:00

2025-04-18T20:39:00+03:00

2025-04-18T20:44:00+03:00

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КИШИНЁВ, 18 апр — РИА Новости. Водитель архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла сообщил журналистам, что на пути их автомобиля в аэропорт светофоры переключались на красный и надолго блокировали движение, как он подозревает, преднамеренно."Я вез владыку Маркелла в аэропорт, когда на нескольких участках дороги светофоры неожиданно переключились на красный сигнал и оставались в таком положении более пяти минут. Раньше такого не было. Скорее всего, это было сделано преднамеренно, по указанию должностного лица из СИБ, например. Когда я перестроил маршрут, по пути случилось то же самое. Заблокировали светофор на несколько минут", — сообщил водитель журналистам.Мужчина выразил недоумение в связи с попыткой препятствовать поездке архиепископа в Иерусалим за Благодатным огнем."Зачем это? Человек же просто хочет привезти Благодатный огонь. Какая разница власти, зачем это? Верующие же люди, у всех есть это право, в демократическом государстве такого быть не должно", - сказал он.Ранее в четверг архиепископ Маркелл уже пытался вылететь в Иерусалим, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс.Это не первый случай, когда представители Молдавской православной церкви сталкиваются с препятствиями при выезде из страны. Ранее сообщалось о подобных инцидентах с другими священнослужителями Молдавской митрополии. В 2025 году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской православной церкви и Бессарабской митрополии Румынской церкви.Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012165284.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012168124.html

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