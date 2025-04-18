https://ria.ru/20250418/episkop-2012134251.html

Ливанский политик обвинил Молдавию в репрессиях верующих

Ливанский политик обвинил Молдавию в репрессиях верующих - РИА Новости, 18.04.2025

Ливанский политик обвинил Молдавию в репрессиях верующих

Запрет властей Молдавии на поездку архиепископа Маркелла за Благодатным огнем на Святую землю является актом репрессии верующих, заявил РИА Новости ливанский... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:19:00+03:00

2025-04-18T17:19:00+03:00

2025-04-18T17:19:00+03:00

молдавия

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задержание архиепископа маркелла в молдавии

в мире

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БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Запрет властей Молдавии на поездку архиепископа Маркелла за Благодатным огнем на Святую землю является актом репрессии верующих, заявил РИА Новости ливанский политик, бывший государственный министр Ливана Никола Туэни. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. "Подобные действия равносильны репрессиям в попытке продвигать политические интересы и повестку за счет традиций вероисповедания, которым народы Востока следовали с незапамятных времен",- сказал Туэни. Политик подчеркнул, что запрет является нарушением личных и религиозных свобод, "а та сила, которая практикует такое угнетение, находится в состоянии политического и морального упадка". "Произошедшее подрывает Устав ООН и международные конвенции",- добавил он.

https://ria.ru/20250418/markell-2012063451.html

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молдавия, ливан, кишинев, оон, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире