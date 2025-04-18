https://ria.ru/20250418/episkop-2012099654.html

Матвиенко осудила срыв поездки архиепископа Маркелла в Иерусалим

Матвиенко осудила срыв поездки архиепископа Маркелла в Иерусалим - РИА Новости, 18.04.2025

Матвиенко осудила срыв поездки архиепископа Маркелла в Иерусалим

Президент Молдавии Майя Санду не уважает народ своей страны, его культуру и веру, нынешний лидер страны - глава навязанной колониальной администрации, заявила... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:51:00+03:00

2025-04-18T15:51:00+03:00

2025-04-18T16:21:00+03:00

молдавия

иерусалим

майя санду

валентина матвиенко

задержание архиепископа маркелла в молдавии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не уважает народ своей страны, его культуру и веру, нынешний лидер страны - глава навязанной колониальной администрации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя срыв поездки представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнём.Власти Молдавии 17 апреля фактически не позволили архиепископу Бельцкому и Фэлештскому Маркеллу - представителю Молдавской православной церкви являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви - вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент."Ждать, что президент Молдавии Майя Санду начнет уважать народ своей страны, его культуру и веру, не приходится. Очевидная бездуховность Санду происходит из природы её нынешней власти — она является главой навязанной Молдавии колониальной администрации, колониального режима", - сказала Матвиенко сетевому изданию "Сенатинформ".Политик подчеркнула, что колониальным режимам, к которым принадлежит Санду, "абсолютно не интересны духовные потребности народа, реальных людей"."То, что мы видим в отношении епископа Молдавской митрополии, связано именно с этим", - констатировала председатель СФ.Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что УВКПЧ собирает информацию о срыве поездки архиепископа.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/slutskiy--2012064465.html

https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html

молдавия

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, иерусалим, майя санду, валентина матвиенко, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире