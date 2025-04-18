Рейтинг@Mail.ru
Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию ЗАЭС на месте сбитого беспилотника - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/eksperty-2012109451.html
Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию ЗАЭС на месте сбитого беспилотника
Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию ЗАЭС на месте сбитого беспилотника - РИА Новости, 18.04.2025
Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию ЗАЭС на месте сбитого беспилотника
Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию близ Запорожской АЭС, где 17 апреля был сбит беспилотник, говорится в релизе агентства. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:16:00+03:00
2025-04-18T16:16:00+03:00
в мире
днепр (город)
энергодар
европа
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011757509_0:45:1026:622_1920x0_80_0_0_0ff23ea51217a5d48879cdce7d7b78eb.jpg
ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию близ Запорожской АЭС, где 17 апреля был сбит беспилотник, говорится в релизе агентства. "Команда МАГАТЭ… осмотрела район возле учебного центра станции, где, как сообщается, был сбит и потерпел крушение беспилотник", - сказано в тексте релиза. Уточняется, что представители агентства запросили доступ к предполагаемому месту падения после того, как получило информацию от ЗАЭС о том, что инцидент произошёл в среду днём по местному времени. "Падение вызвало пожар, который перекинулся на окружающую растительность, но, как добавили на станции, обошлось без пострадавших и без повреждений самого учебного центра, расположенного за пределами основного периметра ЗАЭС", - пояснили в МАГАТЭ. На месте падения эксперты агентства обнаружили белый пепел, покрывающий небольшую площадь, и осмотрели обломки, которые ЗАЭС идентифицировала как части беспилотника, включая четыре маленьких электродвигателя, лежащих на земле, также были видны пластиковые фрагменты, предположительно части корпуса дрона, - добавляется в сообщении. В четверг сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Вражеский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки атомной станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. На станции сообщили, что последствия атаки были продемонстрированы инспекторам МАГАТЭ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250418/zaes-2011934190.html
https://ria.ru/20250418/zaes-2012012487.html
днепр (город)
энергодар
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011757509_85:0:914:622_1920x0_80_0_0_48d59c78eba1db1c22b29f576b7141fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию ЗАЭС на месте сбитого беспилотника

Эксперты МАГАТЭ обследовало территорию близ ЗАЭС, где был сбит беспилотник

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию близ Запорожской АЭС, где 17 апреля был сбит беспилотник, говорится в релизе агентства.
"Команда МАГАТЭ… осмотрела район возле учебного центра станции, где, как сообщается, был сбит и потерпел крушение беспилотник", - сказано в тексте релиза.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Глава МАГАТЭ призвал к военной сдержанности вблизи ЗАЭС
Вчера, 00:30
Уточняется, что представители агентства запросили доступ к предполагаемому месту падения после того, как получило информацию от ЗАЭС о том, что инцидент произошёл в среду днём по местному времени.
"Падение вызвало пожар, который перекинулся на окружающую растительность, но, как добавили на станции, обошлось без пострадавших и без повреждений самого учебного центра, расположенного за пределами основного периметра ЗАЭС", - пояснили в МАГАТЭ.
На месте падения эксперты агентства обнаружили белый пепел, покрывающий небольшую площадь, и осмотрели обломки, которые ЗАЭС идентифицировала как части беспилотника, включая четыре маленьких электродвигателя, лежащих на земле, также были видны пластиковые фрагменты, предположительно части корпуса дрона, - добавляется в сообщении.
В четверг сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Вражеский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки атомной станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. На станции сообщили, что последствия атаки были продемонстрированы инспекторам МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Рогов назвал заявление Киева о контроле над Запорожской АЭС ахинеей
Вчера, 11:31
 
В миреДнепр (город)ЭнергодарЕвропаМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала