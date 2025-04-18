https://ria.ru/20250418/eksperty-2012109451.html

Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию ЗАЭС на месте сбитого беспилотника

Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию ЗАЭС на месте сбитого беспилотника - РИА Новости, 18.04.2025

Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию ЗАЭС на месте сбитого беспилотника

Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию близ Запорожской АЭС, где 17 апреля был сбит беспилотник, говорится в релизе агентства. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:16:00+03:00

2025-04-18T16:16:00+03:00

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ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию близ Запорожской АЭС, где 17 апреля был сбит беспилотник, говорится в релизе агентства. "Команда МАГАТЭ… осмотрела район возле учебного центра станции, где, как сообщается, был сбит и потерпел крушение беспилотник", - сказано в тексте релиза. Уточняется, что представители агентства запросили доступ к предполагаемому месту падения после того, как получило информацию от ЗАЭС о том, что инцидент произошёл в среду днём по местному времени. "Падение вызвало пожар, который перекинулся на окружающую растительность, но, как добавили на станции, обошлось без пострадавших и без повреждений самого учебного центра, расположенного за пределами основного периметра ЗАЭС", - пояснили в МАГАТЭ. На месте падения эксперты агентства обнаружили белый пепел, покрывающий небольшую площадь, и осмотрели обломки, которые ЗАЭС идентифицировала как части беспилотника, включая четыре маленьких электродвигателя, лежащих на земле, также были видны пластиковые фрагменты, предположительно части корпуса дрона, - добавляется в сообщении. В четверг сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Вражеский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки атомной станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. На станции сообщили, что последствия атаки были продемонстрированы инспекторам МАГАТЭ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250418/zaes-2011934190.html

https://ria.ru/20250418/zaes-2012012487.html

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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины