https://ria.ru/20250418/eksperty-2012109451.html
Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию ЗАЭС на месте сбитого беспилотника
Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию ЗАЭС на месте сбитого беспилотника - РИА Новости, 18.04.2025
Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию ЗАЭС на месте сбитого беспилотника
Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию близ Запорожской АЭС, где 17 апреля был сбит беспилотник, говорится в релизе агентства. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:16:00+03:00
2025-04-18T16:16:00+03:00
2025-04-18T16:16:00+03:00
в мире
днепр (город)
энергодар
европа
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011757509_0:45:1026:622_1920x0_80_0_0_0ff23ea51217a5d48879cdce7d7b78eb.jpg
ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию близ Запорожской АЭС, где 17 апреля был сбит беспилотник, говорится в релизе агентства. "Команда МАГАТЭ… осмотрела район возле учебного центра станции, где, как сообщается, был сбит и потерпел крушение беспилотник", - сказано в тексте релиза. Уточняется, что представители агентства запросили доступ к предполагаемому месту падения после того, как получило информацию от ЗАЭС о том, что инцидент произошёл в среду днём по местному времени. "Падение вызвало пожар, который перекинулся на окружающую растительность, но, как добавили на станции, обошлось без пострадавших и без повреждений самого учебного центра, расположенного за пределами основного периметра ЗАЭС", - пояснили в МАГАТЭ. На месте падения эксперты агентства обнаружили белый пепел, покрывающий небольшую площадь, и осмотрели обломки, которые ЗАЭС идентифицировала как части беспилотника, включая четыре маленьких электродвигателя, лежащих на земле, также были видны пластиковые фрагменты, предположительно части корпуса дрона, - добавляется в сообщении. В четверг сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Вражеский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки атомной станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. На станции сообщили, что последствия атаки были продемонстрированы инспекторам МАГАТЭ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250418/zaes-2011934190.html
https://ria.ru/20250418/zaes-2012012487.html
днепр (город)
энергодар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011757509_85:0:914:622_1920x0_80_0_0_48d59c78eba1db1c22b29f576b7141fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию ЗАЭС на месте сбитого беспилотника
Эксперты МАГАТЭ обследовало территорию близ ЗАЭС, где был сбит беспилотник
ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ обследовали территорию близ Запорожской АЭС, где 17 апреля был сбит беспилотник, говорится в релизе агентства.
"Команда МАГАТЭ
… осмотрела район возле учебного центра станции, где, как сообщается, был сбит и потерпел крушение беспилотник", - сказано в тексте релиза.
Уточняется, что представители агентства запросили доступ к предполагаемому месту падения после того, как получило информацию от ЗАЭС о том, что инцидент произошёл в среду днём по местному времени.
"Падение вызвало пожар, который перекинулся на окружающую растительность, но, как добавили на станции, обошлось без пострадавших и без повреждений самого учебного центра, расположенного за пределами основного периметра ЗАЭС", - пояснили в МАГАТЭ.
На месте падения эксперты агентства обнаружили белый пепел, покрывающий небольшую площадь, и осмотрели обломки, которые ЗАЭС идентифицировала как части беспилотника, включая четыре маленьких электродвигателя, лежащих на земле, также были видны пластиковые фрагменты, предположительно части корпуса дрона, - добавляется в сообщении.
В четверг сообщалось, что ВСУ
атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС
. Вражеский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки атомной станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. На станции сообщили, что последствия атаки были продемонстрированы инспекторам МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.