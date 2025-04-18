https://ria.ru/20250418/ekspert-2012195907.html

Молдавия стремится превратиться в "анти-Россию", считает эксперт

Молдавия стремится превратиться в "анти-Россию", считает эксперт - РИА Новости, 18.04.2025

Молдавия стремится превратиться в "анти-Россию", считает эксперт

Воспрепятствование поездке архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в Иерусалим отражает стремление властей Молдавии превратить республику в новую... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T20:52:00+03:00

2025-04-18T20:52:00+03:00

2025-04-18T20:52:00+03:00

религия

молдавия

майя санду

евгения гуцул

задержание архиепископа маркелла в молдавии

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воспрепятствование поездке архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в Иерусалим отражает стремление властей Молдавии превратить республику в новую "анти-Россию" по образцу Украины, считает сербский эксперт в сфере церковной политики, православный публицист, профессор Владимир Димитриевич. В четверг власти Молдавии фактически не позволили Маркеллу - представителю Молдавской православной церкви - вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавского руководства нарушением вероисповедальной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент. "Целью всех репрессивных мер, реализуемых режимом (молдавского президента - ред.) Майи Санду в Молдавии, является превращение этой бывшей советской республики в новую анти-Россию по образцу Украины. Последней из серии подобных мер стало нападение на Молдавскую митрополию и воспрепятствование поездке Маркелла в Иерусалим на сошествие Благодатного огня", - сказал РИА Новости эксперт. По словам Димитриевича, силы, стремящиеся к созданию антихристианского порядка, на этом не остановятся, и борьба продолжится. "В этом смысле Молдавия готова к нападению на Россию, к тому, что готовится в будущем: к масштабному нападению европейских стран на Россию", - добавляет публицист. По мнению Димитриевича, нападение на Молдавскую православную церковь аналогично тому, что происходит в таких странах, как Литва, Латвия и Эстония, и направлено на полный разрыв связей с Московским патриархатом. "Вместо этого насаждается Румынская православная церковь, поскольку считается, что, раз румыны находятся в НАТО, их следует использовать в церковном противостоянии. Особенно страшно, что нападению подвергаются самые большие святыни, такие, как Благодатный огонь", - отмечает Димитриевич. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/markell-2012168124.html

https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html

https://ria.ru/20250418/sandu-2012173408.html

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