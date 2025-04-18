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В Молдавии пытаются подавить любое проявление инакомыслия, считает эксперт - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
19:27 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ekspert-2012176776.html
В Молдавии пытаются подавить любое проявление инакомыслия, считает эксперт
В Молдавии пытаются подавить любое проявление инакомыслия, считает эксперт - РИА Новости, 18.04.2025
В Молдавии пытаются подавить любое проявление инакомыслия, считает эксперт
Скандал из-за запрета молдавскими властями на выезд архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла за Благодатным огнем демонстрирует стремление руководства в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T19:27:00+03:00
2025-04-18T19:27:00+03:00
религия
молдавия
евгения гуцул
московский комсомолец
задержание архиепископа маркелла в молдавии
в мире
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МАДРИД, 18 апр - РИА Новости. Скандал из-за запрета молдавскими властями на выезд архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла за Благодатным огнем демонстрирует стремление руководства в Кишиневе подавить любое проявление инакомыслия, считает директор Испанского института геополитики и международный наблюдатель на парламентских выборах 2019 года в Молдавии Хуан Антонио Агилар. В четверг власти Молдавии фактически не позволили Маркеллу - представителю Молдавской православной церкви - вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавских властей нарушением вероисповедальной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент. "Ограничивается религиозная свобода. Мы видим на примере представителей Молдавской православной церкви, которым не дают выезжать за границу... Это все ложь: в Молдавии нет никакой демократии, как, впрочем, и во всей Европе. Это большая мистификация, памятник дезинформации, в которую верят европейские граждане, в то время, как они сами страдают от репрессий, цензуры, преследований или просто от пренебрежения и запрета на выражение своих собственных мнений, взглядов и идей", - сказал РИА Новости Агилар. Эксперт подчеркнул, что действия в отношении архиепископа являются частью широкой репрессивной политики молдавских властей. По его словам, в стране происходят произвольные задержания и преследуются любые проявления суверенитета, в том числе приближение к России. Он отметил, что происходящее в Молдавии укладывается в стандартный сценарий подавления суверенитета, навязываемого извне. Агилар также полагает, что действия властей координируются структурами Евросоюза и НАТО, которые установили полный контроль над страной с помощью неправительственных организаций и различных фондов. Агилар напомнил, что и он, и другие международные наблюдатели столкнулись со значительными трудностями в стране. По его словам, в 2019 году его группа прибыла в Кишинев для наблюдения за выборами, но подверглась полицейской проверке и получила распоряжение о депортации. Собеседник агентства заверил, что это свидетельствует о системной политике подавления оппозиции и внешнего контроля над избирательным процессом. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250418/markell-2012110910.html
https://ria.ru/20250418/markell--2012151211.html
https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012165284.html
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60
молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире
Религия, Молдавия, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, В мире
В Молдавии пытаются подавить любое проявление инакомыслия, считает эксперт

Агилар: скандал с Маркеллом показал, что власти Молдавии подавляют инакомыслие

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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МАДРИД, 18 апр - РИА Новости. Скандал из-за запрета молдавскими властями на выезд архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла за Благодатным огнем демонстрирует стремление руководства в Кишиневе подавить любое проявление инакомыслия, считает директор Испанского института геополитики и международный наблюдатель на парламентских выборах 2019 года в Молдавии Хуан Антонио Агилар.
В четверг власти Молдавии фактически не позволили Маркеллу - представителю Молдавской православной церкви - вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавских властей нарушением вероисповедальной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Владыка Маркелл планирует вылететь в пятницу в Иерусалим, сообщил источник
Вчера, 16:21
"Ограничивается религиозная свобода. Мы видим на примере представителей Молдавской православной церкви, которым не дают выезжать за границу... Это все ложь: в Молдавии нет никакой демократии, как, впрочем, и во всей Европе. Это большая мистификация, памятник дезинформации, в которую верят европейские граждане, в то время, как они сами страдают от репрессий, цензуры, преследований или просто от пренебрежения и запрета на выражение своих собственных мнений, взглядов и идей", - сказал РИА Новости Агилар.
Эксперт подчеркнул, что действия в отношении архиепископа являются частью широкой репрессивной политики молдавских властей. По его словам, в стране происходят произвольные задержания и преследуются любые проявления суверенитета, в том числе приближение к России. Он отметил, что происходящее в Молдавии укладывается в стандартный сценарий подавления суверенитета, навязываемого извне. Агилар также полагает, что действия властей координируются структурами Евросоюза и НАТО, которые установили полный контроль над страной с помощью неправительственных организаций и различных фондов.
Агилар напомнил, что и он, и другие международные наблюдатели столкнулись со значительными трудностями в стране. По его словам, в 2019 году его группа прибыла в Кишинев для наблюдения за выборами, но подверглась полицейской проверке и получила распоряжение о депортации. Собеседник агентства заверил, что это свидетельствует о системной политике подавления оппозиции и внешнего контроля над избирательным процессом.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Архиепископ Маркелл опроверг обвинения полиции о причинах срыва поездки
Вчера, 17:59
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Маркелла - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В аэропорту Кишинева проходит пикет в поддержку архиепископа Маркелла
Вчера, 18:46
 
РелигияМолдавияЕвгения ГуцулМосковский комсомолецЗадержание архиепископа Маркелла в МолдавииВ мире
 
 
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