https://ria.ru/20250418/ekspert-2012116538.html

Эксперт рассказал об интересе Катара в отношениях с Россией

Эксперт рассказал об интересе Катара в отношениях с Россией - РИА Новости, 18.04.2025

Эксперт рассказал об интересе Катара в отношениях с Россией

Доха тщательно соблюдает баланс между международными обязательствами и национальными интересами, придерживается правовых рамок, поэтому продолжает контакты с... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:33:00+03:00

2025-04-18T16:33:00+03:00

2025-04-18T16:33:00+03:00

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катар

доха

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Доха тщательно соблюдает баланс между международными обязательствами и национальными интересами, придерживается правовых рамок, поэтому продолжает контакты с Россией, несмотря на угрозы вторичных западных санкций, рассказал РИА Новости катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд. "Что касается санкций, введенных против России, Доха, похоже, тщательно соблюдает баланс между своими международными обязательствами и национальными интересами, придерживаясь правовых рамок, которые учитывают международные стандарты, не ставя под угрозу свои стратегические отношения", - сказал РИА Новости эксперт. По его словам, с аналитической точки зрения можно сказать, что Катар рассматривает свои отношения с Россией и другими странами в прагматичных рамках, основанных на взаимных интересах и активных усилиях по диверсификации своего международного партнерства. "Такой подход соответствует внешней политике Катара, который стремится сохранить независимость в принятии решений, не втягиваясь в поляризацию сил и не попадая под влияние международного давления", - заключил он. Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле.

https://ria.ru/20250416/katar-2011550000.html

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катар

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россия, катар, доха, владимир путин, в мире