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Эксперт рассказал об интересе Катара в отношениях с Россией - РИА Новости, 18.04.2025
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16:33 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ekspert-2012116538.html
Эксперт рассказал об интересе Катара в отношениях с Россией
Эксперт рассказал об интересе Катара в отношениях с Россией - РИА Новости, 18.04.2025
Эксперт рассказал об интересе Катара в отношениях с Россией
Доха тщательно соблюдает баланс между международными обязательствами и национальными интересами, придерживается правовых рамок, поэтому продолжает контакты с... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:33:00+03:00
2025-04-18T16:33:00+03:00
россия
катар
доха
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Доха тщательно соблюдает баланс между международными обязательствами и национальными интересами, придерживается правовых рамок, поэтому продолжает контакты с Россией, несмотря на угрозы вторичных западных санкций, рассказал РИА Новости катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд. "Что касается санкций, введенных против России, Доха, похоже, тщательно соблюдает баланс между своими международными обязательствами и национальными интересами, придерживаясь правовых рамок, которые учитывают международные стандарты, не ставя под угрозу свои стратегические отношения", - сказал РИА Новости эксперт. По его словам, с аналитической точки зрения можно сказать, что Катар рассматривает свои отношения с Россией и другими странами в прагматичных рамках, основанных на взаимных интересах и активных усилиях по диверсификации своего международного партнерства. "Такой подход соответствует внешней политике Катара, который стремится сохранить независимость в принятии решений, не втягиваясь в поляризацию сил и не попадая под влияние международного давления", - заключил он. Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле.
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россия, катар, доха, владимир путин, в мире
Россия, Катар, Доха, Владимир Путин, В мире
Эксперт рассказал об интересе Катара в отношениях с Россией

Политолог Махмуд: Доха видит в контактах с РФ свой национальный интерес

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкГород Доха, Катар
Город Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Город Доха, Катар. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Доха тщательно соблюдает баланс между международными обязательствами и национальными интересами, придерживается правовых рамок, поэтому продолжает контакты с Россией, несмотря на угрозы вторичных западных санкций, рассказал РИА Новости катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд.
"Что касается санкций, введенных против России, Доха, похоже, тщательно соблюдает баланс между своими международными обязательствами и национальными интересами, придерживаясь правовых рамок, которые учитывают международные стандарты, не ставя под угрозу свои стратегические отношения", - сказал РИА Новости эксперт.
По его словам, с аналитической точки зрения можно сказать, что Катар рассматривает свои отношения с Россией и другими странами в прагматичных рамках, основанных на взаимных интересах и активных усилиях по диверсификации своего международного партнерства.
"Такой подход соответствует внешней политике Катара, который стремится сохранить независимость в принятии решений, не втягиваясь в поляризацию сил и не попадая под влияние международного давления", - заключил он.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле.
Небоскребы в столице Катара Дохе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
МИД Катара высказался о роли Дохи в разрешении конфликта на Украине
16 апреля, 12:37
 
РоссияКатарДохаВладимир ПутинВ мире
 
 
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