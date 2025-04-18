https://ria.ru/20250418/ekspert-2012085070.html
Эксперт объяснил отсутствие обсуждения Украины на встрече Путина и Аль Тани
Эксперт объяснил отсутствие обсуждения Украины на встрече Путина и Аль Тани - РИА Новости, 18.04.2025
Эксперт объяснил отсутствие обсуждения Украины на встрече Путина и Аль Тани
Отсутствие обсуждения Украины в переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани отражает желание сторон... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:13:00+03:00
2025-04-18T15:13:00+03:00
2025-04-18T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Отсутствие обсуждения Украины в переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани отражает желание сторон сосредоточиться на двусторонней повестке дня, не затрагивая острые вопросы, которые могут быть истолкованы по-разному, рассказал РИА Новости катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд. "Отсутствие прямого обсуждения украинской повестки дня отражает осознание сторонами деликатности международной обстановки и желание сосредоточить визит на укреплении двусторонних отношений и совместных делах", - сказал он. Эксперт добавил, что в то же время Катар по-прежнему открыт для того, чтобы играть роль гуманитарного посредника, как это уже было сделано с детьми из России и Украины, когда Катару удалось воссоединить 10 украинских и 4 российских детей с их семьями. "Однако очевидно, что стороны предпочли, чтобы этот визит остался в позитивных двусторонних рамках, без затрагивания щепетильных вопросов, которые могут быть истолкованы по-разному", - заключил он. Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле.
https://ria.ru/20250417/ushakov-2011811922.html
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в мире, катар, россия, украина, владимир путин
В мире, Катар, Россия, Украина, Владимир Путин
Эксперт объяснил отсутствие обсуждения Украины на встрече Путина и Аль Тани
Политолог Махмуд: Путин и эмир Катара Аль Тани намеренно не обсуждали Украину
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Отсутствие обсуждения Украины в переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани отражает желание сторон сосредоточиться на двусторонней повестке дня, не затрагивая острые вопросы, которые могут быть истолкованы по-разному, рассказал РИА Новости катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд.
"Отсутствие прямого обсуждения украинской повестки дня отражает осознание сторонами деликатности международной обстановки и желание сосредоточить визит на укреплении двусторонних отношений и совместных делах", - сказал он.
Эксперт добавил, что в то же время Катар
по-прежнему открыт для того, чтобы играть роль гуманитарного посредника, как это уже было сделано с детьми из России
и Украины
, когда Катару удалось воссоединить 10 украинских и 4 российских детей с их семьями.
"Однако очевидно, что стороны предпочли, чтобы этот визит остался в позитивных двусторонних рамках, без затрагивания щепетильных вопросов, которые могут быть истолкованы по-разному", - заключил он.
Переговоры президента РФ Владимира Путина
и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле.