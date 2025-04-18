https://ria.ru/20250418/eks-sovetnik-2012121506.html

Экс-советник Пентагона призвал приостановить всю военную помощь Украине

Экс-советник Пентагона призвал приостановить всю военную помощь Украине - РИА Новости, 18.04.2025

Экс-советник Пентагона призвал приостановить всю военную помощь Украине

Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что настало время приостановить всю военную помощи Киеву и "вытащить" всех американцев с... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:46:00+03:00

2025-04-18T16:46:00+03:00

2025-04-18T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что настало время приостановить всю военную помощи Киеву и "вытащить" всех американцев с Украины. "Пришло время приостановить всю военную помощь Украине. Пора вытащить всех американцев с Украины", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250417/oshibka-2011717580.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, министерство обороны сша