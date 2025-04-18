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Россия заинтересует страны, потерявшие рынок США, заявили в Росконгрессе - РИА Новости, 18.04.2025
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04:33 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ekonomika-2011947325.html
Россия заинтересует страны, потерявшие рынок США, заявили в Росконгрессе
Россия заинтересует страны, потерявшие рынок США, заявили в Росконгрессе - РИА Новости, 18.04.2025
Россия заинтересует страны, потерявшие рынок США, заявили в Росконгрессе
Россия станет более интересным партнером для стран, потерявших рынок США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T04:33:00+03:00
2025-04-18T04:33:00+03:00
экономика
сша
россия
китай
александр стуглев
дональд трамп
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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Россия станет более интересным партнером для стран, потерявших рынок США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Сейчас все ищут надежных, стабильных партнеров. Если товар упирается в налоговую стенку, например, в США, или не может "пробраться" в Соединенные Штаты Америки, то, конечно, этот товарный поток будет распределяться по миру. Компании будут искать новый сбыт. Вполне возможно, что и Россия в этом смысле станет для них более интересным партнером, нежели это было раньше. Это только подпитывает интерес к сотрудничеству с Россией", - отметил Стуглев. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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экономика, сша, россия, китай, александр стуглев, дональд трамп
Экономика, США, Россия, Китай, Александр Стуглев, Дональд Трамп
Россия заинтересует страны, потерявшие рынок США, заявили в Росконгрессе

Стуглев: Россия станет интересным партнером для стран, потерявших рынок США

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Москва. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Россия станет более интересным партнером для стран, потерявших рынок США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Сейчас все ищут надежных, стабильных партнеров. Если товар упирается в налоговую стенку, например, в США, или не может "пробраться" в Соединенные Штаты Америки, то, конечно, этот товарный поток будет распределяться по миру. Компании будут искать новый сбыт. Вполне возможно, что и Россия в этом смысле станет для них более интересным партнером, нежели это было раньше. Это только подпитывает интерес к сотрудничеству с Россией", - отметил Стуглев.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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ЭкономикаСШАРоссияКитайАлександр СтуглевДональд Трамп
 
 
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