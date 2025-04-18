https://ria.ru/20250418/ekonomika-2011947325.html

Россия заинтересует страны, потерявшие рынок США, заявили в Росконгрессе

Россия заинтересует страны, потерявшие рынок США, заявили в Росконгрессе - РИА Новости, 18.04.2025

Россия заинтересует страны, потерявшие рынок США, заявили в Росконгрессе

Россия станет более интересным партнером для стран, потерявших рынок США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T04:33:00+03:00

2025-04-18T04:33:00+03:00

2025-04-18T04:33:00+03:00

экономика

сша

россия

китай

александр стуглев

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007396700_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_f0c79bdba059b57aa61f613dbb40afed.jpg

ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Россия станет более интересным партнером для стран, потерявших рынок США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Сейчас все ищут надежных, стабильных партнеров. Если товар упирается в налоговую стенку, например, в США, или не может "пробраться" в Соединенные Штаты Америки, то, конечно, этот товарный поток будет распределяться по миру. Компании будут искать новый сбыт. Вполне возможно, что и Россия в этом смысле станет для них более интересным партнером, нежели это было раньше. Это только подпитывает интерес к сотрудничеству с Россией", - отметил Стуглев. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250412/prikladova-2010868209.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, китай, александр стуглев, дональд трамп