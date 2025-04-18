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Глава "Росконгресса" рассказал о росте интереса к России - РИА Новости, 18.04.2025
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03:45 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ekonomika-2011944457.html
Глава "Росконгресса" рассказал о росте интереса к России
Глава "Росконгресса" рассказал о росте интереса к России - РИА Новости, 18.04.2025
Глава "Росконгресса" рассказал о росте интереса к России
Интерес к России растет на фоне турбулентности, которую создали США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:45:00+03:00
2025-04-18T03:45:00+03:00
экономика
россия
юго-восточная азия
сша
александр стуглев
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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Интерес к России растет на фоне турбулентности, которую создали США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Интерес к сотрудничеству с Россией и растет, и сохраняется, особенно с учетом турбулентности, которую организовали для всех Соединенные Штаты Америки", - отметил Стуглев. По его словам, это может повлиять на количество стран, которые примут участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме. По словам директора фонда "Росконгресс", зарубежным государствам, особенно странам Юго-Восточной Азии, также может быть интересно участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Восточный экономический форум традиционно является "витриной" России для наших партнеров из Юго-Восточной Азии, из стран, которые приближены к этому региону. Но в то же время ВЭФ достаточно интересен для российских участников, потому что там формируются все новости в части, касающейся и поддержки бизнеса в этом регионе, и бизнес-возможностей. Поэтому участие в Восточном экономическом форуме одинаково, а может быть, и даже более полезно для российских компаний. Конечно, оно полезно и для наших иностранных партнеров", - пояснил собеседник агентства.
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россия
юго-восточная азия
сша
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экономика, россия, юго-восточная азия, сша, александр стуглев
Экономика, Россия, Юго-Восточная Азия, США, Александр Стуглев
Глава "Росконгресса" рассказал о росте интереса к России

Глава Росконгресса Стуглев: интерес к России растет из-за турбулентности в США

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев
Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Интерес к России растет на фоне турбулентности, которую создали США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Интерес к сотрудничеству с Россией и растет, и сохраняется, особенно с учетом турбулентности, которую организовали для всех Соединенные Штаты Америки", - отметил Стуглев. По его словам, это может повлиять на количество стран, которые примут участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме.
По словам директора фонда "Росконгресс", зарубежным государствам, особенно странам Юго-Восточной Азии, также может быть интересно участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Восточный экономический форум традиционно является "витриной" России для наших партнеров из Юго-Восточной Азии, из стран, которые приближены к этому региону. Но в то же время ВЭФ достаточно интересен для российских участников, потому что там формируются все новости в части, касающейся и поддержки бизнеса в этом регионе, и бизнес-возможностей. Поэтому участие в Восточном экономическом форуме одинаково, а может быть, и даже более полезно для российских компаний. Конечно, оно полезно и для наших иностранных партнеров", - пояснил собеседник агентства.
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Вчера, 23:11
 
ЭкономикаРоссияЮго-Восточная АзияСШААлександр Стуглев
 
 
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