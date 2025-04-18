https://ria.ru/20250418/ekonomika-2011944457.html

Глава "Росконгресса" рассказал о росте интереса к России

Глава "Росконгресса" рассказал о росте интереса к России - РИА Новости, 18.04.2025

Глава "Росконгресса" рассказал о росте интереса к России

Интерес к России растет на фоне турбулентности, которую создали США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:45:00+03:00

2025-04-18T03:45:00+03:00

2025-04-18T03:45:00+03:00

экономика

россия

юго-восточная азия

сша

александр стуглев

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ДЖАКАРТА, 18 апр – РИА Новости. Интерес к России растет на фоне турбулентности, которую создали США, заявил в интервью РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Интерес к сотрудничеству с Россией и растет, и сохраняется, особенно с учетом турбулентности, которую организовали для всех Соединенные Штаты Америки", - отметил Стуглев. По его словам, это может повлиять на количество стран, которые примут участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме. По словам директора фонда "Росконгресс", зарубежным государствам, особенно странам Юго-Восточной Азии, также может быть интересно участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Восточный экономический форум традиционно является "витриной" России для наших партнеров из Юго-Восточной Азии, из стран, которые приближены к этому региону. Но в то же время ВЭФ достаточно интересен для российских участников, потому что там формируются все новости в части, касающейся и поддержки бизнеса в этом регионе, и бизнес-возможностей. Поэтому участие в Восточном экономическом форуме одинаково, а может быть, и даже более полезно для российских компаний. Конечно, оно полезно и для наших иностранных партнеров", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250417/katar-2011927301.html

россия

юго-восточная азия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, юго-восточная азия, сша, александр стуглев