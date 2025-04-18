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Рособрнадзор предложил ввести дополнительные даты сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 18.04.2025
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18:44 18.04.2025 (обновлено: 19:16 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ege-2012164919.html
Рособрнадзор предложил ввести дополнительные даты сдачи ЕГЭ
Рособрнадзор предложил ввести дополнительные даты сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 18.04.2025
Рособрнадзор предложил ввести дополнительные даты сдачи ЕГЭ
Рособрнадзор и Минпросвещения РФ предложили ввести дополнительные даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике базового и... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:44:00+03:00
2025-04-18T19:16:00+03:00
общество
белгородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рособрнадзор и Минпросвещения РФ предложили ввести дополнительные даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике базового и профильного уровней, следует из проекта приказа двух ведомств, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебному предмету "Математика" базового и профильного уровней - 26 мая 2025 года, а также ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык" - 29 мая 2025 года", - говорится в пояснительной записке. В Рособрнадзоре рассказали РИА Новости, что дополнительные даты ЕГЭ вводятся по просьбе Белгородской области. В прошлом году регион также запрашивал у ведомств возможность проведения основных экзаменов в течение двух дней. Уточняется, что проект приказа не подлежит предварительному обсуждению на заседании Общественного совета при министерстве просвещения РФ. Согласно основному приказу двух ведомств, ЕГЭ-2025 по математике базового и профильного уровней также пройдет 27 мая, а экзамен по русскому - 30 мая.
https://ria.ru/20250320/ege-2006105621.html
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белгородская область
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общество, белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Белгородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Рособрнадзор предложил ввести дополнительные даты сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор предложил ввести допдаты ЕГЭ по русскому языку и математике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУченики досрочно сдают единый государственный экзамен
Ученики досрочно сдают единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ученики досрочно сдают единый государственный экзамен. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рособрнадзор и Минпросвещения РФ предложили ввести дополнительные даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике базового и профильного уровней, следует из проекта приказа двух ведомств, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебному предмету "Математика" базового и профильного уровней - 26 мая 2025 года, а также ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык" - 29 мая 2025 года", - говорится в пояснительной записке.
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В Рособрнадзоре рассказали РИА Новости, что дополнительные даты ЕГЭ вводятся по просьбе Белгородской области. В прошлом году регион также запрашивал у ведомств возможность проведения основных экзаменов в течение двух дней.
Уточняется, что проект приказа не подлежит предварительному обсуждению на заседании Общественного совета при министерстве просвещения РФ.
Согласно основному приказу двух ведомств, ЕГЭ-2025 по математике базового и профильного уровней также пройдет 27 мая, а экзамен по русскому - 30 мая.
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ОбществоБелгородская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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