https://ria.ru/20250418/ege-2012164919.html

Рособрнадзор предложил ввести дополнительные даты сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор предложил ввести дополнительные даты сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 18.04.2025

Рособрнадзор предложил ввести дополнительные даты сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор и Минпросвещения РФ предложили ввести дополнительные даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике базового и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:44:00+03:00

2025-04-18T18:44:00+03:00

2025-04-18T19:16:00+03:00

общество

белгородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рособрнадзор и Минпросвещения РФ предложили ввести дополнительные даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике базового и профильного уровней, следует из проекта приказа двух ведомств, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебному предмету "Математика" базового и профильного уровней - 26 мая 2025 года, а также ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык" - 29 мая 2025 года", - говорится в пояснительной записке. В Рособрнадзоре рассказали РИА Новости, что дополнительные даты ЕГЭ вводятся по просьбе Белгородской области. В прошлом году регион также запрашивал у ведомств возможность проведения основных экзаменов в течение двух дней. Уточняется, что проект приказа не подлежит предварительному обсуждению на заседании Общественного совета при министерстве просвещения РФ. Согласно основному приказу двух ведомств, ЕГЭ-2025 по математике базового и профильного уровней также пройдет 27 мая, а экзамен по русскому - 30 мая.

https://ria.ru/20250320/ege-2006105621.html

https://ria.ru/20250416/ege-1734473764.html

белгородская область

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общество, белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)