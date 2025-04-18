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Дуда призвал защитить Польшу с помощью французского ЯО, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.04.2025
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10:35 18.04.2025 (обновлено: 10:44 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/duda-2011987301.html
Дуда призвал защитить Польшу с помощью французского ЯО, пишет Bloomberg
Дуда призвал защитить Польшу с помощью французского ЯО, пишет Bloomberg - РИА Новости, 18.04.2025
Дуда призвал защитить Польшу с помощью французского ЯО, пишет Bloomberg
Президент Польши Анджей Дуда призвал защитить страну с помощью ядерного оружия Франции от потенциальной "угрозы" со стороны России, передает агентство... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:35:00+03:00
2025-04-18T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал защитить страну с помощью ядерного оружия Франции от потенциальной "угрозы" со стороны России, передает агентство Bloomberg. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. "Президент Польши заявил, что его стране следует добиваться защиты посредством ядерного сдерживания со стороны Франции в отношении потенциальной российской угрозы, в то же время он продолжил призывать к доступу к американским атомным вооружениям", - говорится в сообщении агентства по итогам интервью с Дудой. По словам польского лидера, эти идеи "не противоречат и не исключают друг друга", отмечается в сообщении. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обсудил с президентом Франции "ядерное сотрудничество". Дуда, в свою очередь, призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или Западной Европы на польскую территорию, он обсуждал этот вопрос с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Генсек НАТО Марк Рютте, со своей стороны, заявлял, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляют США. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html
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россия, франция, сша, анджей дуда, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, в мире, польша
Россия, Франция, США, Анджей Дуда, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, В мире, Польша
Дуда призвал защитить Польшу с помощью французского ЯО, пишет Bloomberg

Bloomberg: Дуда хочет, чтобы французское ядерное оружие защитило Польшу от РФ

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал защитить страну с помощью ядерного оружия Франции от потенциальной "угрозы" со стороны России, передает агентство Bloomberg.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой.
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"Президент Польши заявил, что его стране следует добиваться защиты посредством ядерного сдерживания со стороны Франции в отношении потенциальной российской угрозы, в то же время он продолжил призывать к доступу к американским атомным вооружениям", - говорится в сообщении агентства по итогам интервью с Дудой.
По словам польского лидера, эти идеи "не противоречат и не исключают друг друга", отмечается в сообщении.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обсудил с президентом Франции "ядерное сотрудничество". Дуда, в свою очередь, призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или Западной Европы на польскую территорию, он обсуждал этот вопрос с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.
Генсек НАТО Марк Рютте, со своей стороны, заявлял, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляют США.
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Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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