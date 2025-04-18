Рейтинг@Mail.ru
Расчеты FPV-дронов выбивают ВСУ с позиций в Волчанске - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 18.04.2025 (обновлено: 12:21 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/drony-2012018112.html
Расчеты FPV-дронов выбивают ВСУ с позиций в Волчанске
Расчеты FPV-дронов выбивают ВСУ с позиций в Волчанске - РИА Новости, 18.04.2025
Расчеты FPV-дронов выбивают ВСУ с позиций в Волчанске
Расчеты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выбивают ВСУ с позиций в Волчанске Харьковской области, предшествуя работе... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:55:00+03:00
2025-04-18T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
белгородская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012024764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c28c451d250caef1cc1ff3d246fccf8.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 апр - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выбивают ВСУ с позиций в Волчанске Харьковской области, предшествуя работе продвигающихся штурмовых групп, сообщили РИА Новости в группировке. На видео, предоставленном РИА Новости, расчет БПЛА засекает группу ВСУ и атакует ее FPV-дронами, а позже БПЛА со сбросами."ВСУ пытаются безуспешно удержаться в Волчанске, используя оставшиеся в населенном пункте постройки. Несмотря на это, штурмовые подразделения 128-й бригады продолжают наступать в населенном пункте", - сообщили в группировке. Волчанск является приграничным городом в Харьковской области, и на фоне попыток ВСУ атаковать Белгородскую область является стратегически важной точкой в данной районе.
https://ria.ru/20250329/dron-2008147801.html
волчанск
харьковская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боевая работа группировки войск "Север" в Волчанске Харьковской области
Расчеты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выбивают ВСУ с позиций в Волчанске Харьковской области, предшествуя работе продвигающихся штурмовых групп, сообщили РИА Новости в группировке.
2025-04-18T11:55
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012024764_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_401a781552f5c2a5b4703bddd90dc229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волчанск, харьковская область, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчеты FPV-дронов выбивают ВСУ с позиций в Волчанске

Расчеты FPV-дронов группировки "Север" выбивают ВСУ с позиций в Волчанске

Читать ria.ru в
Дзен
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 апр - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выбивают ВСУ с позиций в Волчанске Харьковской области, предшествуя работе продвигающихся штурмовых групп, сообщили РИА Новости в группировке.
На видео, предоставленном РИА Новости, расчет БПЛА засекает группу ВСУ и атакует ее FPV-дронами, а позже БПЛА со сбросами.
«
"ВСУ пытаются безуспешно удержаться в Волчанске, используя оставшиеся в населенном пункте постройки. Несмотря на это, штурмовые подразделения 128-й бригады продолжают наступать в населенном пункте", - сообщили в группировке.
Волчанск является приграничным городом в Харьковской области, и на фоне попыток ВСУ атаковать Белгородскую область является стратегически важной точкой в данной районе.
Вытеснение ВСУ с их позиций в курском Гуево - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Дрон ВС России увернулся от перехвата БПЛА и взорвал блиндаж ВСУ
29 марта, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала