https://ria.ru/20250418/drony-2012018112.html
Расчеты FPV-дронов выбивают ВСУ с позиций в Волчанске
Расчеты FPV-дронов выбивают ВСУ с позиций в Волчанске - РИА Новости, 18.04.2025
Расчеты FPV-дронов выбивают ВСУ с позиций в Волчанске
Расчеты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выбивают ВСУ с позиций в Волчанске Харьковской области, предшествуя работе... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:55:00+03:00
2025-04-18T11:55:00+03:00
2025-04-18T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
белгородская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 апр - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выбивают ВСУ с позиций в Волчанске Харьковской области, предшествуя работе продвигающихся штурмовых групп, сообщили РИА Новости в группировке. На видео, предоставленном РИА Новости, расчет БПЛА засекает группу ВСУ и атакует ее FPV-дронами, а позже БПЛА со сбросами."ВСУ пытаются безуспешно удержаться в Волчанске, используя оставшиеся в населенном пункте постройки. Несмотря на это, штурмовые подразделения 128-й бригады продолжают наступать в населенном пункте", - сообщили в группировке. Волчанск является приграничным городом в Харьковской области, и на фоне попыток ВСУ атаковать Белгородскую область является стратегически важной точкой в данной районе.
https://ria.ru/20250329/dron-2008147801.html
волчанск
харьковская область
белгородская область
РИА Новости
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Боевая работа группировки войск "Север" в Волчанске Харьковской области
Расчеты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выбивают ВСУ с позиций в Волчанске Харьковской области, предшествуя работе продвигающихся штурмовых групп, сообщили РИА Новости в группировке.
2025-04-18T11:55
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PT0M43S
РИА Новости
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волчанск, харьковская область, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчеты FPV-дронов выбивают ВСУ с позиций в Волчанске
Расчеты FPV-дронов группировки "Север" выбивают ВСУ с позиций в Волчанске