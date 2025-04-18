https://ria.ru/20250418/drony-2012018112.html

Расчеты FPV-дронов выбивают ВСУ с позиций в Волчанске

Расчеты FPV-дронов выбивают ВСУ с позиций в Волчанске - РИА Новости, 18.04.2025

Расчеты FPV-дронов выбивают ВСУ с позиций в Волчанске

Расчеты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выбивают ВСУ с позиций в Волчанске Харьковской области, предшествуя работе... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:55:00+03:00

2025-04-18T11:55:00+03:00

2025-04-18T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

белгородская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012024764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c28c451d250caef1cc1ff3d246fccf8.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 апр - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выбивают ВСУ с позиций в Волчанске Харьковской области, предшествуя работе продвигающихся штурмовых групп, сообщили РИА Новости в группировке. На видео, предоставленном РИА Новости, расчет БПЛА засекает группу ВСУ и атакует ее FPV-дронами, а позже БПЛА со сбросами."ВСУ пытаются безуспешно удержаться в Волчанске, используя оставшиеся в населенном пункте постройки. Несмотря на это, штурмовые подразделения 128-й бригады продолжают наступать в населенном пункте", - сообщили в группировке. Волчанск является приграничным городом в Харьковской области, и на фоне попыток ВСУ атаковать Белгородскую область является стратегически важной точкой в данной районе.

https://ria.ru/20250329/dron-2008147801.html

волчанск

харьковская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа группировки войск "Север" в Волчанске Харьковской области Расчеты FPV-дронов 128-й бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выбивают ВСУ с позиций в Волчанске Харьковской области, предшествуя работе продвигающихся штурмовых групп, сообщили РИА Новости в группировке. 2025-04-18T11:55 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волчанск, харьковская область, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность