https://ria.ru/20250418/dron-2012198033.html

В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при взрыве дрона

В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при взрыве дрона - РИА Новости, 18.04.2025

В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при взрыве дрона

Украинский дрон сдетонировал рядом с автомобилем в селе Дорогощь Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T21:08:00+03:00

2025-04-18T21:08:00+03:00

2025-04-18T21:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Украинский дрон сдетонировал рядом с автомобилем в селе Дорогощь Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Дорогощь Грайворонского округа дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил ранения. Мужчина самостоятельно обратился в медучреждение, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. От предложенной госпитализации отказался, продолжит лечение амбулаторно", — написал он.По словам главы региона, машина получила повреждения. В пятницу днем Гладков сообщил, что украинский беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в поселке Октябрьском Белгородского района, пострадал мирный житель, его госпитализировали. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250415/vsu-2011459393.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район