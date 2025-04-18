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В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при взрыве дрона
В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при взрыве дрона - РИА Новости, 18.04.2025
В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при взрыве дрона
Украинский дрон сдетонировал рядом с автомобилем в селе Дорогощь Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T21:08:00+03:00
2025-04-18T21:08:00+03:00
2025-04-18T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Украинский дрон сдетонировал рядом с автомобилем в селе Дорогощь Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Дорогощь Грайворонского округа дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил ранения. Мужчина самостоятельно обратился в медучреждение, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. От предложенной госпитализации отказался, продолжит лечение амбулаторно", — написал он.По словам главы региона, машина получила повреждения. В пятницу днем Гладков сообщил, что украинский беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в поселке Октябрьском Белгородского района, пострадал мирный житель, его госпитализировали. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011459393.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при взрыве дрона
Гладков: дрон ВСУ сдетонировал рядом с авто в селе Дорогощь, пострадал водитель