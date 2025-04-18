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В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при взрыве дрона - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:08 18.04.2025 (обновлено: 21:53 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/dron-2012198033.html
В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при взрыве дрона
В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при взрыве дрона - РИА Новости, 18.04.2025
В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при взрыве дрона
Украинский дрон сдетонировал рядом с автомобилем в селе Дорогощь Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T21:08:00+03:00
2025-04-18T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Украинский дрон сдетонировал рядом с автомобилем в селе Дорогощь Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Дорогощь Грайворонского округа дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил ранения. Мужчина самостоятельно обратился в медучреждение, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. От предложенной госпитализации отказался, продолжит лечение амбулаторно", — написал он.По словам главы региона, машина получила повреждения. В пятницу днем Гладков сообщил, что украинский беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в поселке Октябрьском Белгородского района, пострадал мирный житель, его госпитализировали. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011459393.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при взрыве дрона

Гладков: дрон ВСУ сдетонировал рядом с авто в селе Дорогощь, пострадал водитель

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Украинский дрон сдетонировал рядом с автомобилем в селе Дорогощь Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Дорогощь Грайворонского округа дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил ранения. Мужчина самостоятельно обратился в медучреждение, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. От предложенной госпитализации отказался, продолжит лечение амбулаторно", — написал он.
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Источник рассказал о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область
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По словам главы региона, машина получила повреждения.
В пятницу днем Гладков сообщил, что украинский беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в поселке Октябрьском Белгородского района, пострадал мирный житель, его госпитализировали.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский район
 
 
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