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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 18.04.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
Дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю в посёлке Октябрьский Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:19:00+03:00
2025-04-18T16:19:00+03:00
2025-04-18T16:24:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю в посёлке Октябрьский Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен мирный житель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой, ожогами лица и кисти доставили в Октябрьскую РБ. Для продолжения дальнейшего лечения он будет переведён в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в результате детонации дрона транспортное средство загорелось, пожарные расчёты ликвидировали возгорание.
https://ria.ru/20250413/vsu-2010957782.html
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октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
Гладков: в Белгородской области БПЛА ВСУ ударил по машине, пострадал мужчина