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Дочка Siemens заплатит за каждый день неисполнения договора по "Гранитам" - РИА Новости, 18.04.2025
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16:26 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/dochka-2012113853.html
Дочка Siemens заплатит за каждый день неисполнения договора по "Гранитам"
Дочка Siemens заплатит за каждый день неисполнения договора по "Гранитам" - РИА Новости, 18.04.2025
Дочка Siemens заплатит за каждый день неисполнения договора по "Гранитам"
Арбитражный суд Свердловской области решил взыскать с ООО "Сименс Мобильность", дочерней структуры немецкого концерна Siemens, 800 тысяч рублей судебной... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:26:00+03:00
2025-04-18T16:26:00+03:00
siemens
уральские локомотивы
екатеринбург
россия
общество
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области решил взыскать с ООО "Сименс Мобильность", дочерней структуры немецкого концерна Siemens, 800 тысяч рублей судебной неустойки за каждый день неисполнения контракта с ООО "Уральские локомотивы" на поставку 19 комплектов оборудования для электровозов 2ЭС10 (грузовой электровоз "Гранит"). Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, суд удовлетворил соответствующее заявление "Уральских локомотивов", бывшего совместного предприятия Siemens и группы "Синара". Суд в Екатеринбурге возбудил это дело в январе прошлого года по иску ООО "Сименс Мобильность", потребовавшего взыскать с "Уральских локомотивов" более 20 миллионов рублей неустойки по договору поставки от 17 июня 2010 года за просрочку оплаты одного комплекта оборудования. Свердловское предприятие подало встречное исковое заявление. Суд удовлетворил оба иска и произвел процессуальный зачет. В результате с "дочки" Siemens было взыскано около 292 миллионов рублей неустойки за просрочку поставки двух комплектов и непоставку еще 19 комплектов. Суд также признал незаконным отказ ООО "Сименс Мобильность" от исполнения договора поставки и гарантийного обслуживания оборудования и обязал компанию исполнить его – осуществить поставку комплектов для 19 электровозов и выполнить все остальные обязательства, предусмотренные договором. Также суд в декабре решил продолжать начислять "дочке" Siemens неустойку, начиная с 19 марта 2024 года, исходя из размера 0,02% в день по день фактического исполнения обязательства поставки, но не более 15% от цены комплекта и 20% от цены договора в совокупности. После того как решение вступило в силу, "Уральские локомотивы" в марте обратились в суд с заявлением о присуждении контрагенту судебной неустойки, чтобы стимулировать его на исполнение судебного акта. Суд это ходатайство 16 апреля удовлетворил. Завод "Уральские локомотивы" был создан в 2010 году как совместное предприятие Siemens и группы "Синара – Транспортные машины". Он выпускал также электропоезда "Ласточка". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. В настоящее время завод "Уральские локомотивы" производит электропоезда полностью из российских комплектующих.
https://ria.ru/20250407/poezda-2009868019.html
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siemens, уральские локомотивы, екатеринбург, россия, общество
Siemens, Уральские локомотивы, Екатеринбург, Россия, Общество
Дочка Siemens заплатит за каждый день неисполнения договора по "Гранитам"

Дочку Siemens обязали заплатить за все время неисполнения договора по "Гранитам"

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЗдание компании Siemens в Москве
Здание компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области решил взыскать с ООО "Сименс Мобильность", дочерней структуры немецкого концерна Siemens, 800 тысяч рублей судебной неустойки за каждый день неисполнения контракта с ООО "Уральские локомотивы" на поставку 19 комплектов оборудования для электровозов 2ЭС10 (грузовой электровоз "Гранит").
Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, суд удовлетворил соответствующее заявление "Уральских локомотивов", бывшего совместного предприятия Siemens и группы "Синара".
Здание компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Суд обязал "дочку" Siemens поставить 11 комплектов оборудования для поездов
7 апреля, 17:32
Суд в Екатеринбурге возбудил это дело в январе прошлого года по иску ООО "Сименс Мобильность", потребовавшего взыскать с "Уральских локомотивов" более 20 миллионов рублей неустойки по договору поставки от 17 июня 2010 года за просрочку оплаты одного комплекта оборудования. Свердловское предприятие подало встречное исковое заявление. Суд удовлетворил оба иска и произвел процессуальный зачет. В результате с "дочки" Siemens было взыскано около 292 миллионов рублей неустойки за просрочку поставки двух комплектов и непоставку еще 19 комплектов.
Суд также признал незаконным отказ ООО "Сименс Мобильность" от исполнения договора поставки и гарантийного обслуживания оборудования и обязал компанию исполнить его – осуществить поставку комплектов для 19 электровозов и выполнить все остальные обязательства, предусмотренные договором. Также суд в декабре решил продолжать начислять "дочке" Siemens неустойку, начиная с 19 марта 2024 года, исходя из размера 0,02% в день по день фактического исполнения обязательства поставки, но не более 15% от цены комплекта и 20% от цены договора в совокупности.
После того как решение вступило в силу, "Уральские локомотивы" в марте обратились в суд с заявлением о присуждении контрагенту судебной неустойки, чтобы стимулировать его на исполнение судебного акта. Суд это ходатайство 16 апреля удовлетворил.
Завод "Уральские локомотивы" был создан в 2010 году как совместное предприятие Siemens и группы "Синара – Транспортные машины". Он выпускал также электропоезда "Ласточка". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. В настоящее время завод "Уральские локомотивы" производит электропоезда полностью из российских комплектующих.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС "Аккую"
4 января, 22:05
 
SiemensУральские локомотивыЕкатеринбургРоссияОбщество
 
 
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