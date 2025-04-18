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Российские военные уничтожили украинских диверсантов в Сумской области
Российские военные уничтожили украинских диверсантов в Сумской области - РИА Новости, 18.04.2025
Российские военные уничтожили украинских диверсантов в Сумской области
Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Сумской области, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:20:00+03:00
2025-04-18T15:20:00+03:00
2025-04-18T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Сумской области, говорится в сообщении Минобороны. "Средствами воздушной разведки группировки войск "Север" было вскрыто перемещение диверсионно-разведывательной группы украинских формирований в районе одного из населенных пунктов в Сумской области в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в ведомстве.Там отметили, что артиллерийские подразделения оперативно уничтожили цели противника после определения и подтверждения точных координат места нахождения ВСУ.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" продвигаются вперед и выдавливают украинских боевиков из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 75 005 военных и 410 танков.
https://ria.ru/20250418/minoborony-2012077632.html
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РИА Новости
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Курская область
Российские военные уничтожили украинских диверсантов в Сумской области
МО: ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Сумской области