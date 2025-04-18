https://ria.ru/20250418/diversanty-2012087331.html

Российские военные уничтожили украинских диверсантов в Сумской области

Российские военные уничтожили украинских диверсантов в Сумской области - РИА Новости, 18.04.2025

Российские военные уничтожили украинских диверсантов в Сумской области

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Сумской области, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:20:00+03:00

2025-04-18T15:20:00+03:00

2025-04-18T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Сумской области, говорится в сообщении Минобороны. "Средствами воздушной разведки группировки войск "Север" было вскрыто перемещение диверсионно-разведывательной группы украинских формирований в районе одного из населенных пунктов в Сумской области в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в ведомстве.Там отметили, что артиллерийские подразделения оперативно уничтожили цели противника после определения и подтверждения точных координат места нахождения ВСУ.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" продвигаются вперед и выдавливают украинских боевиков из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял более 75 005 военных и 410 танков.

https://ria.ru/20250418/minoborony-2012077632.html

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, курская область