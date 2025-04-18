https://ria.ru/20250418/delo-2012164249.html

Суд в Воронеже рассмотрит дело ректора ВГУ в закрытом режиме

Суд в Воронеже рассмотрит дело ректора ВГУ в закрытом режиме - РИА Новости, 18.04.2025

Суд в Воронеже рассмотрит дело ректора ВГУ в закрытом режиме

Ленинский районный суд Воронежа начал рассматривать по существу дело ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого и Юрия Трещевского, в закрытом режиме, передаёт... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:41:00+03:00

2025-04-18T18:41:00+03:00

2025-04-18T18:41:00+03:00

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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа начал рассматривать по существу дело ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого и Юрия Трещевского, в закрытом режиме, передаёт корреспондент из зала суда. В Ленинском районном суде Воронежа в пятницу началось рассмотрение дела ректора Воронежского Государственного университета Дмитрия Ендовицкого, которого обвиняют в даче взятки и распространении порнографии, и заведующего кафедры Юрия Трещевского, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. "На основании пункта 3 части 2 статьи 241 УПК РФ судебное заседание пройдёт в закрытом режиме", — сообщила судья. Статья УПК РФ, на которую сослалась судья, определяет основания для проведения закрытого судебного разбирательства, к которым, в частности, относится рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Адвокат Юрия Трещевского сообщила РИА Новости, что следующее заседание пройдёт 24 апреля. Следователи считают, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Кроме того, ректор Ендовицкий обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием интернета. На имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250410/rektor-2010366611.html

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воронеж, общество