https://ria.ru/20250418/delo-2012134996.html

В Рязанской области экс-сотрудника угрозыска будут судить за убийство

В Рязанской области экс-сотрудника угрозыска будут судить за убийство - РИА Новости, 18.04.2025

В Рязанской области экс-сотрудника угрозыска будут судить за убийство

Бывший заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Виталий Цыплаков и еще семь человек предстанут перед судом по делу... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:20:00+03:00

2025-04-18T17:20:00+03:00

2025-04-18T17:21:00+03:00

происшествия

россия

рязанская область

рязань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Виталий Цыплаков и еще семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве на незаконной охоте, сообщила прокуратура региона. В мае прошлого года СУСК по Рязанской области сообщало, что тело жителя Рязани, который больше двух месяцев числился пропавшим без вести после охоты, нашли закопанным на полигоне бытовых отходов. "В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми мужчин. В зависимости от роли участия они обвиняются по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемые проводили незаконную охоту в Сараевском районе, в ходе которой "Виталий Цыплаков, занимавший должность заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, произвел выстрел в направлении одного из охотников", 48-летний мужчина скончался на месте. Затем двое обвиняемых похитили оружие погибшего и переместили его тело на территорию мусорной площадки. Как сообщает в своем Telegram-канале СУСК по региону, по уголовному делу проведено более 350 следственных действий, в том числе допрошено свыше 100 свидетелей, проведены очные ставки и проверки показаний на месте с участием фигурантов, проведено 79 судебных экспертиз, более 20 обысков в жилище. "После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сараевский районный суд Рязанской области", - подчеркивает прокуратура.

https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2012128782.html

https://ria.ru/20250409/novorossijsk-2010295744.html

россия

рязанская область

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, рязанская область, рязань