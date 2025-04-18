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В Рязанской области экс-сотрудника угрозыска будут судить за убийство - РИА Новости, 18.04.2025
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17:20 18.04.2025 (обновлено: 17:21 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/delo-2012134996.html
В Рязанской области экс-сотрудника угрозыска будут судить за убийство
В Рязанской области экс-сотрудника угрозыска будут судить за убийство - РИА Новости, 18.04.2025
В Рязанской области экс-сотрудника угрозыска будут судить за убийство
Бывший заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Виталий Цыплаков и еще семь человек предстанут перед судом по делу... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:20:00+03:00
2025-04-18T17:21:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Виталий Цыплаков и еще семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве на незаконной охоте, сообщила прокуратура региона. В мае прошлого года СУСК по Рязанской области сообщало, что тело жителя Рязани, который больше двух месяцев числился пропавшим без вести после охоты, нашли закопанным на полигоне бытовых отходов. "В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми мужчин. В зависимости от роли участия они обвиняются по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемые проводили незаконную охоту в Сараевском районе, в ходе которой "Виталий Цыплаков, занимавший должность заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, произвел выстрел в направлении одного из охотников", 48-летний мужчина скончался на месте. Затем двое обвиняемых похитили оружие погибшего и переместили его тело на территорию мусорной площадки. Как сообщает в своем Telegram-канале СУСК по региону, по уголовному делу проведено более 350 следственных действий, в том числе допрошено свыше 100 свидетелей, проведены очные ставки и проверки показаний на месте с участием фигурантов, проведено 79 судебных экспертиз, более 20 обысков в жилище. "После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сараевский районный суд Рязанской области", - подчеркивает прокуратура.
https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2012128782.html
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происшествия, россия, рязанская область, рязань
Происшествия, Россия, Рязанская область, Рязань
В Рязанской области экс-сотрудника угрозыска будут судить за убийство

Экс-сотрудника угрозыска в Рязанской области будут судить за убийство на охоте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Виталий Цыплаков и еще семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве на незаконной охоте, сообщила прокуратура региона.
В мае прошлого года СУСК по Рязанской области сообщало, что тело жителя Рязани, который больше двух месяцев числился пропавшим без вести после охоты, нашли закопанным на полигоне бытовых отходов.
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"В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми мужчин. В зависимости от роли участия они обвиняются по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемые проводили незаконную охоту в Сараевском районе, в ходе которой "Виталий Цыплаков, занимавший должность заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, произвел выстрел в направлении одного из охотников", 48-летний мужчина скончался на месте. Затем двое обвиняемых похитили оружие погибшего и переместили его тело на территорию мусорной площадки.
Как сообщает в своем Telegram-канале СУСК по региону, по уголовному делу проведено более 350 следственных действий, в том числе допрошено свыше 100 свидетелей, проведены очные ставки и проверки показаний на месте с участием фигурантов, проведено 79 судебных экспертиз, более 20 обысков в жилище.
"После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сараевский районный суд Рязанской области", - подчеркивает прокуратура.
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