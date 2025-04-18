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В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом - РИА Новости, 18.04.2025
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11:15 18.04.2025 (обновлено: 11:21 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/delo-2012008493.html
В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом
В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом - РИА Новости, 18.04.2025
В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом
Следователи возбудили дело о халатности после истории с женщиной-инвалидом в пермском Соликамске, которой приходится добираться до квартиры ползком, так как в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:15:00+03:00
2025-04-18T11:21:00+03:00
происшествия
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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности после истории с женщиной-инвалидом в пермском Соликамске, которой приходится добираться до квартиры ползком, так как в доме нет пандуса, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее местные СМИ сообщили, что в пермском Соликамске женщина-инвалид уже 9 лет вынуждена ползком на четвереньках добираться до своей квартиры, так как в многоквартирном доме нет специального пандуса. После появления данных о нарушении прав пермячки прокуратура начала проверку. "Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В краевой прокуратуре РИА Новости рассказали, что прокурор приехал в указанный многоквартирный дом в Соликамске и вместе с сотрудниками администрации осмотрел подъезд, обсудил возможные варианты установки пандуса и подъемного механизма. "Принят ряд решений, исполнение которых поставлено на личный контроль прокурора города", - добавили в надзорном ведомстве.
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происшествия, соликамск, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), ураган в сибири
Происшествия, Соликамск, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Ураган в Сибири
В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом

СК возбудил дело о халатности после истории с женщиной-инвалидом в Соликамске

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности после истории с женщиной-инвалидом в пермском Соликамске, которой приходится добираться до квартиры ползком, так как в доме нет пандуса, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее местные СМИ сообщили, что в пермском Соликамске женщина-инвалид уже 9 лет вынуждена ползком на четвереньках добираться до своей квартиры, так как в многоквартирном доме нет специального пандуса. После появления данных о нарушении прав пермячки прокуратура начала проверку.
"Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В краевой прокуратуре РИА Новости рассказали, что прокурор приехал в указанный многоквартирный дом в Соликамске и вместе с сотрудниками администрации осмотрел подъезд, обсудил возможные варианты установки пандуса и подъемного механизма. "Принят ряд решений, исполнение которых поставлено на личный контроль прокурора города", - добавили в надзорном ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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14 февраля, 12:30
 
ПроисшествияСоликамскРоссияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)Ураган в Сибири
 
 
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