https://ria.ru/20250418/delo-2012008493.html

В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом

В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом - РИА Новости, 18.04.2025

В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом

Следователи возбудили дело о халатности после истории с женщиной-инвалидом в пермском Соликамске, которой приходится добираться до квартиры ползком, так как в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:15:00+03:00

2025-04-18T11:15:00+03:00

2025-04-18T11:21:00+03:00

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следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности после истории с женщиной-инвалидом в пермском Соликамске, которой приходится добираться до квартиры ползком, так как в доме нет пандуса, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее местные СМИ сообщили, что в пермском Соликамске женщина-инвалид уже 9 лет вынуждена ползком на четвереньках добираться до своей квартиры, так как в многоквартирном доме нет специального пандуса. После появления данных о нарушении прав пермячки прокуратура начала проверку. "Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В краевой прокуратуре РИА Новости рассказали, что прокурор приехал в указанный многоквартирный дом в Соликамске и вместе с сотрудниками администрации осмотрел подъезд, обсудил возможные варианты установки пандуса и подъемного механизма. "Принят ряд решений, исполнение которых поставлено на личный контроль прокурора города", - добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20250214/prokuratura-1999349555.html

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происшествия, соликамск, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), ураган в сибири