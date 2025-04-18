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В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом
В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом - РИА Новости, 18.04.2025
В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом
Следователи возбудили дело о халатности после истории с женщиной-инвалидом в пермском Соликамске, которой приходится добираться до квартиры ползком, так как в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:15:00+03:00
2025-04-18T11:15:00+03:00
2025-04-18T11:21:00+03:00
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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности после истории с женщиной-инвалидом в пермском Соликамске, которой приходится добираться до квартиры ползком, так как в доме нет пандуса, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее местные СМИ сообщили, что в пермском Соликамске женщина-инвалид уже 9 лет вынуждена ползком на четвереньках добираться до своей квартиры, так как в многоквартирном доме нет специального пандуса. После появления данных о нарушении прав пермячки прокуратура начала проверку. "Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В краевой прокуратуре РИА Новости рассказали, что прокурор приехал в указанный многоквартирный дом в Соликамске и вместе с сотрудниками администрации осмотрел подъезд, обсудил возможные варианты установки пандуса и подъемного механизма. "Принят ряд решений, исполнение которых поставлено на личный контроль прокурора города", - добавили в надзорном ведомстве.
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происшествия, соликамск, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), ураган в сибири
Происшествия, Соликамск, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Ураган в Сибири
В Пермском крае возбудили дело после истории с женщиной-инвалидом
СК возбудил дело о халатности после истории с женщиной-инвалидом в Соликамске