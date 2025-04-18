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Число жертв ударов Израиля по Газе возросло до 45 человек
Число жертв ударов Израиля по Газе возросло до 45 человек - РИА Новости, 18.04.2025
Число жертв ударов Израиля по Газе возросло до 45 человек
Число жертв израильских ударов по различным районам сектора Газа в пятницу возросло до 45 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:39:00+03:00
2025-04-18T16:39:00+03:00
2025-04-18T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по различным районам сектора Газа в пятницу возросло до 45 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "Жертвами израильских ударов по сектору Газа с утра пятницы стали 45 человек", - заявили источники. Ранее сообщалось о почти 20 погибших в результате ударов по северным и южным районам палестинского полуэксклава. По данным телеканала, бомбардировкам подверглись в том числе жилые дома в районе города Хан-Юнис и школа в городе Джебалия, где размещались беженцы. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Число жертв ударов Израиля по Газе возросло до 45 человек
Al-Jazeera: число жертв израильских ударов по Газе возросло до 45 человек