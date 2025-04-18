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Число жертв ударов США по порту в Йемене превысило 70 человек
Число жертв ударов США по порту в Йемене превысило 70 человек - РИА Новости, 18.04.2025
Число жертв ударов США по порту в Йемене превысило 70 человек
Число жертв авиаударов США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена превысило 70 человек, сообщило министерство здравоохранения правительства движения "Ансар РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:55:00+03:00
2025-04-18T15:55:00+03:00
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ДОХА, 18 апр - РИА Новости. Число жертв авиаударов США по нефтяному порту Рас-Иса на западе Йемена превысило 70 человек, сообщило министерство здравоохранения правительства движения "Ансар Алла" (хуситов) в социальной сети Х. "По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США на нефтяной объект Рас-Иса возросло до 74 человек, 171 раненый", - говорится в сообщении министерства. Ранее хуситы объявили, что в ночь на пятницу истребители США нанесли более 14 ударов по нефтяному порту в провинции Ходейда, в результате чего погибли в основном его работники и сотрудники почтовых структур.
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в мире, сша, йемен, ходейда (город), ансар алла
В мире, США, Йемен, Ходейда (город), Ансар Алла
Число жертв ударов США по порту в Йемене превысило 70 человек
Минздрав Йемена: число жертв авиаударов США по порту превысило 70 человек