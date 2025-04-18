https://ria.ru/20250418/britanija-2012208107.html
Британия представила США проект сделки о снижении пошлин
Британия представила США проект сделки о снижении пошлин - РИА Новости, 18.04.2025
Британия представила США проект сделки о снижении пошлин
Великобритания представила США проект сделки о снижении пошлин, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T23:41:00+03:00
2025-04-18T23:41:00+03:00
2025-04-18T23:41:00+03:00
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скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Великобритания представила США проект сделки о снижении пошлин, сообщает газета Guardian. "Британские чиновники представили американским коллегам проект сделки, который включает снижение пошлин на сталь, алюминий и автомобили. Источники говорят, что она не охватывает лекарственные препараты", - пишет издание. Источники заявили газете, что предлагаемое соглашение охватывает немногие сферы, и более широкая сделка может быть проработана позднее. По данным газеты, на следующей неделе министр финансов Британии Рэйчел Ривз отправится в США, где обсудит торговлю с американским коллегой Скоттом Бессентом. Отмечается, что Ривз будет продвигать положения, которые бы защитили экспорт в США британских автомобилей, стали и фармацевтики. Ранее газета Telegraph сообщала, что США и Британия могут договориться о торговой сделке в течение трех недель. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250405/starmer-2009550795.html
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сша, великобритания, китай, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Великобритания, Китай, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Британия представила США проект сделки о снижении пошлин
Guardian: Британия представила США проект соглашения о снижении пошлин