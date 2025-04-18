https://ria.ru/20250418/brendy-2011986845.html

Автодилер оценил вероятность массового ухода китайских брендов

Автодилер оценил вероятность массового ухода китайских брендов - РИА Новости, 18.04.2025

Автодилер оценил вероятность массового ухода китайских брендов

Китайские автомобильные бренды не будут массово уходить с российского рынка, у них есть запас прочности даже при нулевых продажах, заявил журналистам... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:34:00+03:00

2025-04-18T10:34:00+03:00

2025-04-18T10:55:00+03:00

экономика

авто

авилон

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Китайские автомобильные бренды не будут массово уходить с российского рынка, у них есть запас прочности даже при нулевых продажах, заявил журналистам гендиректор АГ "Авилон" Александр Никонов. "Да, действительно, в последнюю неделю в СМИ педалируется вопрос, что вот уходит там Оting, SWM, кто-то еще. Я, честно говоря, не думаю, что прям так массово эти ребята будут уходить. У них есть запас прочности, они могут потерпеть даже на нулевых продажах. Я не могу сказать, что это уже какой-то устоявшийся тренд", - прокомментировал он информацию о потенциальном уходе китайских автомобильных брендов с российского рынка. Говоря о портфеле брендов "Авилона", Никонов отметил, что из всех 58 представленных в группе марок только 3 являются неперспективными. Он пояснил, что дилер может сохранять контракт с брендом даже при отсутствии у него продаж в течение полугода, но при условии наличия у производителя четких стратегических планов. "Вот есть бренды, которые, к сожалению, не говорят нам, что будет потом. Но это в пределах трех", - добавил он.

https://ria.ru/20250416/uhod-2011601909.html

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экономика, авто, авилон