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Российские БПЛА нанесли поражение технике в тылу ВСУ, сообщил командир - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/bpla-2012080231.html
Российские БПЛА нанесли поражение технике в тылу ВСУ, сообщил командир
Российские БПЛА нанесли поражение технике в тылу ВСУ, сообщил командир - РИА Новости, 18.04.2025
Российские БПЛА нанесли поражение технике в тылу ВСУ, сообщил командир
Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесли поражение технике украинских боевиков в глубоком тылу... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:01:00+03:00
2025-04-18T15:01:00+03:00
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ТОКМАК, 18 апр – РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесли поражение технике украинских боевиков в глубоком тылу противника на удалении более 30 километров от линии боевого соприкосновения на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения взвода БПЛА с позывным "Москва". "Смогли залететь более чем на 30 километров и уничтожили автомобиль. Открываются новые горизонты, новые возможности по изоляции фронта, возможно, по поиску каких-то крупных целей - РСЗО, возможно, комплексы ПВО", - сказал "Москва". Ранее командиры подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывными "Грибник" и "Москва" сообщили РИА Новости, что им удалось благодаря техническим решениям обойти систему РЭБ ВСУ и провести беспилотники на рекордное для данного направления расстояние от линии боевого соприкосновения – более 30 километров. Позже командиры сообщили РИА Новости, что специалисты их подразделения смогли подготовить специальные боеприпасы для БПЛА класса FPV, предназначенных для дальних полетов.
https://ria.ru/20250401/vsu-2008765346.html
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украина, россия, бпла, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, БПЛА, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские БПЛА нанесли поражение технике в тылу ВСУ, сообщил командир

Российские БПЛА нанесли поражение технике ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ТОКМАК, 18 апр – РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесли поражение технике украинских боевиков в глубоком тылу противника на удалении более 30 километров от линии боевого соприкосновения на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения взвода БПЛА с позывным "Москва".
"Смогли залететь более чем на 30 километров и уничтожили автомобиль. Открываются новые горизонты, новые возможности по изоляции фронта, возможно, по поиску каких-то крупных целей - РСЗО, возможно, комплексы ПВО", - сказал "Москва".
Запись с телефона ликвидированного иностранного наемника - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В телефоне, захваченном у наемника ВСУ, нашли кадры боя с российским БПЛА
1 апреля, 20:30
Ранее командиры подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывными "Грибник" и "Москва" сообщили РИА Новости, что им удалось благодаря техническим решениям обойти систему РЭБ ВСУ и провести беспилотники на рекордное для данного направления расстояние от линии боевого соприкосновения – более 30 километров.
Позже командиры сообщили РИА Новости, что специалисты их подразделения смогли подготовить специальные боеприпасы для БПЛА класса FPV, предназначенных для дальних полетов.
Специалисты 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки Днепр Вооруженных сил России в полевых условиях взломали программное обеспечение БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Российские военные взломали программное обеспечение дронов ВСУ
28 января, 05:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБПЛАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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