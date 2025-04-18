https://ria.ru/20250418/bpla-2012080231.html

Российские БПЛА нанесли поражение технике в тылу ВСУ, сообщил командир

Российские БПЛА нанесли поражение технике в тылу ВСУ, сообщил командир - РИА Новости, 18.04.2025

Российские БПЛА нанесли поражение технике в тылу ВСУ, сообщил командир

Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесли поражение технике украинских боевиков в глубоком тылу... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:01:00+03:00

2025-04-18T15:01:00+03:00

2025-04-18T15:01:00+03:00

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ТОКМАК, 18 апр – РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесли поражение технике украинских боевиков в глубоком тылу противника на удалении более 30 километров от линии боевого соприкосновения на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения взвода БПЛА с позывным "Москва". "Смогли залететь более чем на 30 километров и уничтожили автомобиль. Открываются новые горизонты, новые возможности по изоляции фронта, возможно, по поиску каких-то крупных целей - РСЗО, возможно, комплексы ПВО", - сказал "Москва". Ранее командиры подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывными "Грибник" и "Москва" сообщили РИА Новости, что им удалось благодаря техническим решениям обойти систему РЭБ ВСУ и провести беспилотники на рекордное для данного направления расстояние от линии боевого соприкосновения – более 30 километров. Позже командиры сообщили РИА Новости, что специалисты их подразделения смогли подготовить специальные боеприпасы для БПЛА класса FPV, предназначенных для дальних полетов.

https://ria.ru/20250401/vsu-2008765346.html

https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995818697.html

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