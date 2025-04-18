https://ria.ru/20250418/bpla-2011961071.html
Жителя Новой Таволжанки в Белгородской области ранило после атаки дрона
Жителя Новой Таволжанки в Белгородской области ранило после атаки дрона - РИА Новости, 18.04.2025
Жителя Новой Таволжанки в Белгородской области ранило после атаки дрона
Житель села Новая Таволжанка Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:21:00+03:00
2025-04-18T08:21:00+03:00
2025-04-18T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
шебекино
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Новой Таволжанке дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде. Попутным транспортом пострадавший доставлен на подстанцию скорой медицинской помощи в г. Шебекино. Медики диагностировали ему баротравму и осколочное ранение спины", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что медики транспортируют пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино, белгород
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгород
Жителя Новой Таволжанки в Белгородской области ранило после атаки дрона
Жителя Новой Таволжанки в Белгородской области ранило после атаки дрона ВСУ