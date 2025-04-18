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Жителя Новой Таволжанки в Белгородской области ранило после атаки дрона

Жителя Новой Таволжанки в Белгородской области ранило после атаки дрона - РИА Новости, 18.04.2025

Жителя Новой Таволжанки в Белгородской области ранило после атаки дрона

Житель села Новая Таволжанка Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:21:00+03:00

2025-04-18T08:21:00+03:00

2025-04-18T08:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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вячеслав гладков

шебекино

белгород

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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Житель села Новая Таволжанка Белгородской области ранен в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Новой Таволжанке дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде. Попутным транспортом пострадавший доставлен на подстанцию скорой медицинской помощи в г. Шебекино. Медики диагностировали ему баротравму и осколочное ранение спины", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что медики транспортируют пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, шебекино, белгород