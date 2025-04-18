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"Смириться с реальностью". На Западе сделали трудное признание о России
"Смириться с реальностью". На Западе сделали трудное признание о России - РИА Новости, 18.04.2025
"Смириться с реальностью". На Западе сделали трудное признание о России
Запад в конфликте на Украине неправильно рассчитал свои силы, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Он отметил, что азартная игра Демократической... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:42:00+03:00
2025-04-18T16:42:00+03:00
2025-04-18T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Запад в конфликте на Украине неправильно рассчитал свои силы, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Он отметил, что азартная игра Демократической партии США и ЕС потерпела катастрофическое фиаско, а Россия выигрывает. "Они недооценили Россию в экономическом, политическом и военном плане и теперь пытаются смириться с реальностью", — говорится в публикации. В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее.
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в мире, россия, украина, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Евросоюз, США
"Смириться с реальностью". На Западе сделали трудное признание о России
Журналист Боуз: Запад в конфликте на Украине потерпел фиаско