https://ria.ru/20250418/bouz-2012119931.html

"Смириться с реальностью". На Западе сделали трудное признание о России

"Смириться с реальностью". На Западе сделали трудное признание о России - РИА Новости, 18.04.2025

"Смириться с реальностью". На Западе сделали трудное признание о России

Запад в конфликте на Украине неправильно рассчитал свои силы, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Он отметил, что азартная игра Демократической... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:42:00+03:00

2025-04-18T16:42:00+03:00

2025-04-18T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Запад в конфликте на Украине неправильно рассчитал свои силы, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Он отметил, что азартная игра Демократической партии США и ЕС потерпела катастрофическое фиаско, а Россия выигрывает. "Они недооценили Россию в экономическом, политическом и военном плане и теперь пытаются смириться с реальностью", — говорится в публикации. В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее.

https://ria.ru/20250418/rubio-2012057497.html

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