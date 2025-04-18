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"Настоящий босс": в США резко высказались о Зеленском и мире на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
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03:13 18.04.2025 (обновлено: 12:40 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/boss-2011942847.html
"Настоящий босс": в США резко высказались о Зеленском и мире на Украине
"Настоящий босс": в США резко высказались о Зеленском и мире на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
"Настоящий босс": в США резко высказались о Зеленском и мире на Украине
Владимир Зеленский в попытках диктовать свои условия упустит последний шанс решить конфликт миром, заявил отставной американский полковник Дэниел Дэвис на... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:13:00+03:00
2025-04-18T12:40:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дэниел дэвис
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в попытках диктовать свои условия упустит последний шанс решить конфликт миром, заявил отставной американский полковник Дэниел Дэвис на YouTube."Зеленский говорит о том, что пора начать переговоры, а следом начинает выставлять условия, будто он настоящий босс, будто он что-то решает", — сказал он.По мнению эксперта, глава киевского режима находится в слабой позиции и не вправе диктовать Москве свои условия."Россия с 2015 года стабильно показывает желание завершить все мирным соглашением. Каждый раз, когда Украина отвергает или нарушает договоренности с Москвой, ситуация для Киева становится только хуже. Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит", — заключил Дэвис.Президент России Владимир Путин 18 марта в разговоре с президентом США Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней стороны, в частности, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
https://ria.ru/20250418/sdelka-2011935046.html
https://ria.ru/20250418/katastrofa-2011937606.html
https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html
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в мире, россия, сша, киев, дэниел дэвис, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Киев, Дэниел Дэвис, Владимир Зеленский
"Настоящий босс": в США резко высказались о Зеленском и мире на Украине

Полковник Дэвис: Зеленский упустит последний шанс для мирных переговоров

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в попытках диктовать свои условия упустит последний шанс решить конфликт миром, заявил отставной американский полковник Дэниел Дэвис на YouTube.
"Зеленский говорит о том, что пора начать переговоры, а следом начинает выставлять условия, будто он настоящий босс, будто он что-то решает", — сказал он.
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По мнению эксперта, глава киевского режима находится в слабой позиции и не вправе диктовать Москве свои условия.
"Россия с 2015 года стабильно показывает желание завершить все мирным соглашением. Каждый раз, когда Украина отвергает или нарушает договоренности с Москвой, ситуация для Киева становится только хуже. Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит", — заключил Дэвис.
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Президент России Владимир Путин 18 марта в разговоре с президентом США Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней стороны, в частности, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
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