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При украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 18.04.2025 (обновлено: 12:42 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/bogomaz-2012039968.html
При украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.04.2025
При украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель
Житель села Ломаковка Брянской области пострадал в результате украинской атаки, из-за минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:36:00+03:00
2025-04-18T12:42:00+03:00
брянская область
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Житель села Ломаковка Брянской области пострадал в результате украинской атаки, из-за минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы несколько раз подряд атаковали село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, надворные постройки и подсобное хозяйство. Жильцы дома не пострадали. При повторной атаке украинскими террористами, к сожалению, пострадал житель села", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что пострадавший оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, происшествия, александр богомаз
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз
При украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель

Богомаз: при украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Житель села Ломаковка Брянской области пострадал в результате украинской атаки, из-за минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы несколько раз подряд атаковали село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, надворные постройки и подсобное хозяйство. Жильцы дома не пострадали. При повторной атаке украинскими террористами, к сожалению, пострадал житель села", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что пострадавший оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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