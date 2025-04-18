https://ria.ru/20250418/bogomaz-2012039968.html

При украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.04.2025

При украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель

Житель села Ломаковка Брянской области пострадал в результате украинской атаки, из-за минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:36:00+03:00

2025-04-18T12:36:00+03:00

2025-04-18T12:42:00+03:00

брянская область

специальная военная операция на украине

происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Житель села Ломаковка Брянской области пострадал в результате украинской атаки, из-за минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы несколько раз подряд атаковали село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, надворные постройки и подсобное хозяйство. Жильцы дома не пострадали. При повторной атаке украинскими террористами, к сожалению, пострадал житель села", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что пострадавший оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, происшествия, александр богомаз