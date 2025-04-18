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При украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.04.2025
При украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель
Житель села Ломаковка Брянской области пострадал в результате украинской атаки, из-за минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:36:00+03:00
2025-04-18T12:36:00+03:00
2025-04-18T12:42:00+03:00
брянская область
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происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Житель села Ломаковка Брянской области пострадал в результате украинской атаки, из-за минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы несколько раз подряд атаковали село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, надворные постройки и подсобное хозяйство. Жильцы дома не пострадали. При повторной атаке украинскими террористами, к сожалению, пострадал житель села", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что пострадавший оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, происшествия, александр богомаз
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз
При украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель
Богомаз: при украинском обстреле Брянской области пострадал мирный житель