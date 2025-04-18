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"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших - РИА Новости, 18.04.2025
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10:29 18.04.2025 (обновлено: 10:56 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/bilayn-2011985715.html
"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших
"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших - РИА Новости, 18.04.2025
"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших
Российский оператор "Билайн" тестирует сервис для экстренного - в течение нескольких минут - получения данных о местонахождении пропавших людей, сообщил... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:29:00+03:00
2025-04-18T10:56:00+03:00
билайн
сергей анохин
вымпелком
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский оператор "Билайн" тестирует сервис для экстренного - в течение нескольких минут - получения данных о местонахождении пропавших людей, сообщил гендиректор компании Сергей Анохин. "ВымпелКом" вместе с поисковым отрядом LizaAlert начал тестирование сервиса, который позволяет в течение нескольких минут получать данные о геолокации пропавшего человека", - сказал он в рамках форума Data Fusion. Анохин отметил, что сейчас технология работает только в ограниченных случаях - если сим-карта оформлена на близкого родственника, который лично подтверждает свое обращение. Однако потенциал таких решений значительно шире, подчеркнул он. По словам Анохина, сейчас ведется обсуждение с Минцифры по упрощению получения данных в критических ситуациях. Также обсуждаются возможные изменения подходов, например, разграничение чувствительных и общественно значимых данных.
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билайн, сергей анохин, вымпелком
Билайн, Сергей Анохин, ВымпелКом
"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших

"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших людей

© Getty Images / Luis AlvarezДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Luis Alvarez
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский оператор "Билайн" тестирует сервис для экстренного - в течение нескольких минут - получения данных о местонахождении пропавших людей, сообщил гендиректор компании Сергей Анохин.
"ВымпелКом" вместе с поисковым отрядом LizaAlert начал тестирование сервиса, который позволяет в течение нескольких минут получать данные о геолокации пропавшего человека", - сказал он в рамках форума Data Fusion.
Анохин отметил, что сейчас технология работает только в ограниченных случаях - если сим-карта оформлена на близкого родственника, который лично подтверждает свое обращение. Однако потенциал таких решений значительно шире, подчеркнул он.
По словам Анохина, сейчас ведется обсуждение с Минцифры по упрощению получения данных в критических ситуациях. Также обсуждаются возможные изменения подходов, например, разграничение чувствительных и общественно значимых данных.
 
БилайнСергей АнохинВымпелКом
 
 
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