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"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших
"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших - РИА Новости, 18.04.2025
"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших
Российский оператор "Билайн" тестирует сервис для экстренного - в течение нескольких минут - получения данных о местонахождении пропавших людей, сообщил... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:29:00+03:00
2025-04-18T10:29:00+03:00
2025-04-18T10:56:00+03:00
билайн
сергей анохин
вымпелком
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский оператор "Билайн" тестирует сервис для экстренного - в течение нескольких минут - получения данных о местонахождении пропавших людей, сообщил гендиректор компании Сергей Анохин. "ВымпелКом" вместе с поисковым отрядом LizaAlert начал тестирование сервиса, который позволяет в течение нескольких минут получать данные о геолокации пропавшего человека", - сказал он в рамках форума Data Fusion. Анохин отметил, что сейчас технология работает только в ограниченных случаях - если сим-карта оформлена на близкого родственника, который лично подтверждает свое обращение. Однако потенциал таких решений значительно шире, подчеркнул он. По словам Анохина, сейчас ведется обсуждение с Минцифры по упрощению получения данных в критических ситуациях. Также обсуждаются возможные изменения подходов, например, разграничение чувствительных и общественно значимых данных.
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билайн, сергей анохин, вымпелком
Билайн, Сергей Анохин, ВымпелКом
"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших
"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших людей