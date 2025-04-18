https://ria.ru/20250418/bilayn-2011985715.html

"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших

"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших - РИА Новости, 18.04.2025

"Билайн" тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших

Российский оператор "Билайн" тестирует сервис для экстренного - в течение нескольких минут - получения данных о местонахождении пропавших людей, сообщил... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:29:00+03:00

2025-04-18T10:29:00+03:00

2025-04-18T10:56:00+03:00

билайн

сергей анохин

вымпелком

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российский оператор "Билайн" тестирует сервис для экстренного - в течение нескольких минут - получения данных о местонахождении пропавших людей, сообщил гендиректор компании Сергей Анохин. "ВымпелКом" вместе с поисковым отрядом LizaAlert начал тестирование сервиса, который позволяет в течение нескольких минут получать данные о геолокации пропавшего человека", - сказал он в рамках форума Data Fusion. Анохин отметил, что сейчас технология работает только в ограниченных случаях - если сим-карта оформлена на близкого родственника, который лично подтверждает свое обращение. Однако потенциал таких решений значительно шире, подчеркнул он. По словам Анохина, сейчас ведется обсуждение с Минцифры по упрощению получения данных в критических ситуациях. Также обсуждаются возможные изменения подходов, например, разграничение чувствительных и общественно значимых данных.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, сергей анохин, вымпелком