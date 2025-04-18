https://ria.ru/20250418/bespilotnik-2012158569.html
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:19:00+03:00
2025-04-18T18:19:00+03:00
2025-04-18T18:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Восемнадцатого апреля 2025 года в период с 16.35 до 17.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250418/minoborony-2012076353.html
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны РФ: ПВО уничтожила два дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями