https://ria.ru/20250418/bespilotnik-2012158569.html

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 18.04.2025

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:19:00+03:00

2025-04-18T18:19:00+03:00

2025-04-18T18:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Восемнадцатого апреля 2025 года в период с 16.35 до 17.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250418/minoborony-2012076353.html

курская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)