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Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 18.04.2025
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:27:00+03:00
2025-04-18T16:27:00+03:00
2025-04-18T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Восемнадцатого апреля 2025 года в период с 14.00 до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью