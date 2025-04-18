https://ria.ru/20250418/bespilotnik-2012114121.html

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 18.04.2025

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:27:00+03:00

2025-04-18T16:27:00+03:00

2025-04-18T16:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Восемнадцатого апреля 2025 года в период с 14.00 до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2025

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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)