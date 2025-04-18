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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.04.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 09:20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:46:00+03:00
2025-04-18T09:46:00+03:00
2025-04-18T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 09:20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Восемнадцатого апреля 2025 года около 09.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью