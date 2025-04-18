https://ria.ru/20250418/bespilotnik-2011974231.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.04.2025

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 09:20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:46:00+03:00

2025-04-18T09:46:00+03:00

2025-04-18T09:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 09:20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Восемнадцатого апреля 2025 года около 09.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2025

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)