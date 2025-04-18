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В ДНР при атаке БПЛА-камикадзе погиб ребенок - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/bespilotnik-2011938147.html
В ДНР при атаке БПЛА-камикадзе погиб ребенок
В ДНР при атаке БПЛА-камикадзе погиб ребенок - РИА Новости, 18.04.2025
В ДНР при атаке БПЛА-камикадзе погиб ребенок
Мальчик 2015 года рождения погиб при атаке БПЛА-камикадзе ВСУ населенного пункта Володарское в ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:44:00+03:00
2025-04-18T01:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
украина
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Мальчик 2015 года рождения погиб при атаке БПЛА-камикадзе ВСУ населенного пункта Володарское в ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 17 апреля по состоянию на 23.45 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Володарское (Володарский муниципальный округ): - в результате атаки БПЛА-камикадзе по ул. Володарского погиб ребенок - мальчик 2015 года рождения", - сообщается в Telegram-канале управления. Управление также сообщает, что также произошла атака БПЛА-камикадзе ВСУ в 23.05 17 апреля по многоквартирному жилому дому по проспекту Ленина в Никитском районе Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, украина, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
В ДНР при атаке БПЛА-камикадзе погиб ребенок

В населенном пункте Володарское при атаке БПЛА погиб мальчик 2015 года рождения

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Мальчик 2015 года рождения погиб при атаке БПЛА-камикадзе ВСУ населенного пункта Володарское в ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 17 апреля по состоянию на 23.45 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Володарское (Володарский муниципальный округ): - в результате атаки БПЛА-камикадзе по ул. Володарского погиб ребенок - мальчик 2015 года рождения", - сообщается в Telegram-канале управления.
Мина Колокольчик - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Белгородской области десятилетний ребенок погиб, подняв с земли мину
16 апреля, 18:33
Управление также сообщает, что также произошла атака БПЛА-камикадзе ВСУ в 23.05 17 апреля по многоквартирному жилому дому по проспекту Ленина в Никитском районе Горловки в ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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