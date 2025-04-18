https://ria.ru/20250418/bespilotnik-2011938147.html

В ДНР при атаке БПЛА-камикадзе погиб ребенок

В ДНР при атаке БПЛА-камикадзе погиб ребенок - РИА Новости, 18.04.2025

В ДНР при атаке БПЛА-камикадзе погиб ребенок

Мальчик 2015 года рождения погиб при атаке БПЛА-камикадзе ВСУ населенного пункта Володарское в ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T01:44:00+03:00

2025-04-18T01:44:00+03:00

2025-04-18T01:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

украина

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Мальчик 2015 года рождения погиб при атаке БПЛА-камикадзе ВСУ населенного пункта Володарское в ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 17 апреля по состоянию на 23.45 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Володарское (Володарский муниципальный округ): - в результате атаки БПЛА-камикадзе по ул. Володарского погиб ребенок - мальчик 2015 года рождения", - сообщается в Telegram-канале управления. Управление также сообщает, что также произошла атака БПЛА-камикадзе ВСУ в 23.05 17 апреля по многоквартирному жилому дому по проспекту Ленина в Никитском районе Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250416/mina-2011655107.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, горловка, украина, вооруженные силы украины, стирол, происшествия